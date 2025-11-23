टॉक्सिक लोगों से आप परेशान हैं? इन आसान तरीकों से करें उन्हें हैंडल

लाइफस्टाइल डेस्क। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं, जो चाहें ऑफिस के हों, पड़ोस के हों या रिश्तेदार, वे अपने साथ हमेशा एक अजीब सी नेगेटिविटी लेकर चलते हैं। उनका पूरा ध्यान आपकी जिंदगी में भी वही नकारात्मकता फैलाने पर रहता है। वे आपको परेशान देखकर ही सुकून महसूस करते हैं और कई बार उनकी यह कोशिशें सफल भी हो जाती हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है और सोचने-समझने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है। इसलिए इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। इनकी कुछ खास पहचान होती है, जिन्हें जानना जरूरी है, साथ ही उनसे निपटने के तरीके भी।

टॉक्सिक लोगों की पहचान हर समय नकारात्मक बातें करना आपसे या आपकी प्रगति से जलन रखना आपकी परेशानियों से खुश होना अपनी समस्याएं आप पर थोपना टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटें? 1. दूरी बनाए रखें उनसे जरूरत से ज्यादा बातचीत न करें। अगर वे बातचीत के दौरान पर्सनल कमेंट करें, तो उसे दिल पर न लें। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और उन्हें भी यह बात समझा दें। 2. खुद को प्राथमिकता दें यह सोचकर परेशान न हों कि उन्हें बुरा लगेगा या नहीं। अगर उनकी बातें आपको चोट पहुंचा रही हैं, तो पहले अपने बारे में सोचें। कभी-कभी आपका यह रवैया उन्हें अपनी गलती समझने में मदद कर सकता है। लेकिन सुधार न हो तो रिश्तेदार हों या कलीग, दूरी ही अपनाएं।