73 साल के Vladimir Putin की फिटनेस का राज! ब्रेकफास्ट से डिनर तक, जानें क्या खाते हैं रूस के राष्ट्रपति

लाइफस्टाइल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) इस समय भारत दौरे पर हैं और हमेशा की तरह दुनिया की नजरें उनके हर कदम पर टिकी हुई हैं। वह किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे इन सबके बीच एक दिलचस्प सवाल हर बार लोगों को उत्सुक करता है कि पुतिन आखिर खाते क्या हैं? उनकी फिट लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है कि 70 पार उम्र में भी वो इतनी एनर्जेटिक और एक्टिव नजर आते हैं? भारत पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी डाइट और खाने की पसंद को लेकर खूब चर्चा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पुतिन की थाली में क्या होता है, तो ये जानकारी खास आपके लिए है।
2019 में जारग्रेड टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने अपनी फूड च्वॉइस बेहद सादगी से बताई थी। उन्होंने कहा था कि “मेरी कोई खास पसंद नहीं है। मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता। सुबह मैं दलिया, पनीर और शहद खाता हूं। मांस और मछली में से चुनना हो तो मैं मछली को चुनता हूं, और मांस खाना हो तो भेड़ का मांस पसंद करता हूं। ग्रीन टी लंबे समय से मेरी रोज़ की ड्रिंक है।” उनकी बातों से साफ है कि वो खाने में सादगी और बैलेंस को तरजीह देते हैं।
पत्रकार बेन जुडाग की किताब ‘Fragile Empire’ के मुताबिक, पुतिन हमेशा फ्रेश और ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं। उनके भोजन में फल, बेरी, हरी सब्जियां, टमाटर और खीरा आमतौर पर शामिल रहते हैं। ज्यादातर सामान लोकल गार्डन और ऑर्गेनिक फार्म से आता है। यानी साफ है कि पुतिन की लाइफस्टाइल प्रोसेस्ड फूड से दूर और प्राकृतिक भोजन के बेहद करीब है।
पुतिन का नाश्ता हल्का लेकिन एनर्जेटिक होता है। दलिया, पनीर, अंडे और कभी-कभी शहद या ताजा जूस ये सब उनकी दिन की शुरुआत का हिस्सा हैं।
उनके मुताबिक, दलिया तो वो शौक से हर दिन खाते हैं। जब एक बच्चे ने पूछा कि क्या बचपन में उन्हें दलिया जबरदस्ती खिलाया जाता था, पुतिन ने मुस्कुराकर कहा “मैं वही करता हूं जो करना चाहता हूं। जो नहीं करना चाहता, वो नहीं करता।”
जुडाह लिखते हैं कि पुतिन अक्सर देर से उठते हैं और दोपहर के बाद पहला भोजन करते हैं। उनके नाश्ते में बटेर के अंडे और ताजे फलों का जूस भी शामिल होता है।
पुतिन को रूस का क्लासिक खाना बेहद पसंद है। बकव्हीट (कुट्टू) का दलिया, उखा फिश सूप, श्ची कैबेज सूप ये सभी उनके पसंदीदा लिस्ट में हैं। सर्दियों में ऐसे सूप उन्हें गर्माहट और आराम का एहसास देते हैं।
मछली पुतिन की डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। ट्राउट और स्टर्जन मछली उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और वे इसे ग्रिल या बेक करके ही खाते हैं। मजेदार बात ये है कि पुतिन को मछली पकड़ने का भी गहरा शौक है। यानी स्वाद भी और शौक भी दोनों मछली से जुड़े हैं।
पुतिन हाई-प्रोटीन और कम फैट वाले मीट को तरजीह देते हैं। उनकी पसंद में शामिल हैं-
ये सभी फूड डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
शुगर से जितना दूर रहते हैं, उतना ही रूसी आइसक्रीम के करीब हैं। पुतिन कई बार विदेशी मेहमानों को भी यही आइसक्रीम परोसते दिखे हैं।
चाय के मामले में वो पूरी तरह भारतीयों जैसी पसंद रखते हैं। हर्बल और ग्रीन टी दोनों के वो बड़े शौकीन हैं। ऑफिशियल इवेंट में शराब केवल वाइन या शैम्पेन के रूप में लेते हैं।
पुतिन की डाइट बेहद सरल, नेचुरल और हैल्दी है। फ्रेश सब्जियां, मछली, लीन मीट, दलिया, चाय यही उनकी उम्र को मात देने वाली एनर्जी का असली राज है। भारत दौरे के बीच पुतिन की फूड लाइफस्टाइल एक बार फिर चर्चा में है और ये साफ दिखाता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक अपनी ताकत का आधा हिस्सा किचन और लाइफस्टाइल से ही हासिल करते हैं।