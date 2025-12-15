तानसेन: संगीत के उस जादूगर की कहानी, जिसकी आवाज में अग्नि और बादल दोनों बसते थे

मनोज दुबे, नईदुनिया। ग्वालियर की धूप में तपती हुई धरती पर बसे बेहट गांव की गलियों में एक शरारती सा बालक अकसर लोगों को चौंका देता था। कभी झाड़ियों के पीछे से शेर की दहाड़ सुनाई देती, तो कभी पेड़ों पर बैठे पक्षियों की अजीब सी पुकार। गांव वाले डरते भी थे, चकित भी होते थे क्योंकि वे जानते थे कि ये सब आवाजें जंगल के जानवरों की नहीं बल्कि उसी दुबले-पतले बालक तन्ना की थीं, जो आगे चलकर सुरो का सम्राट तानसेन बना।

कहा जाता है कि तानसेन का नाम तानसेन नहीं था। यह उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें दी गई एक उपाधि थी। तानसेन 1556 में अकबर के दरबार में आए। वह दरबारी गायक और 'नवरत्नों' में से एक थे। वह अपनी गायन प्रतिभा के कारण इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें अपने समय का 'संगीत सम्राट' माना जाता है। उनके गायन के बारे में कई किंवदंतियां हैं, जैसे कि उनके दीपक राग से बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठते थे, मेघ राग से किसी भी समय बारिश हो जाती थी, और यहां तक कि चट्टानें भी पिघल जाती थीं।

तानसेन का निधन 1585 में दिल्ली में हुआ और उनकी कब्र ग्वालियर में स्थापित की गई। तानसेन की याद को जीवित रखने के लिए, भारत सरकार हर साल ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। कई नए कलाकार और साथ ही सम्मानित स्थापित कलाकार इस समारोह में उनके सम्मान में अपनी कला प्रस्तुत करते हैं।

एक महान गायक होने के अलावा तानसेन एक महान विद्वान और संगीतकार भी थे। उन्होंने प्राचीन रागों को संशोधित किया और नए राग विकसित किए, जैसे 'दरबारी कान्हड़ा' और 'मियां की मल्हार' आदि। 'संगीतसार' और 'रागमाला' उनके द्वारा लिखी गई सैद्धांतिक पुस्तकें हैं।

एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरते संत स्वामी हरिदास और उनके शिष्य अचानक ठिठक गए। झाड़ियों में किसी हिंसक जानवर की आवाज गूंज रही थी। शिष्यों का रंग उड़ गया, लेकिन संत की आंखें शांत रहीं। कुछ ही देर में झाड़ियों से हंसता हुआ तन्ना बाहर निकला।

कहते हैं उसके पिता मकरंद पांडे, गहरी साधना में रमे रहते थे। वर्षों तक संतान का सुख न मिलने पर उन्होंने एक फकीर मुहम्मद गौस से दुआ मांगी और उसी की छाया में जन्मा यह बालक आगे चलकर भारत का ऐसा सितारा बना, जिसकी चमक सदियों बाद भी फीकी नहीं हुई।

आम तौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म ग्वालियर शहर के पास 'बेहट' नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंदराव पांडे था। कुछ लोग कहते हैं कि यह मकरंद पांडे था। मकरंद पांडे एक अच्छे गायक थे और 'पुराण' (पौराणिक कहानियों) से छंद सुनाकर और गाकर अपना जीवन यापन करते थे। तानसेन का जन्म उनके घर में वर्ष 1532 में हुआ था। हालांकि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कुछ इतिहासकार 1493 और कुछ 1506 में मानते हैं। कहा जाता है कि उनका मूल नाम 'तन्नू', 'तन्ना', 'त्रिलोचन', 'तनसुख' या 'रामतानु' था।

गायन की 'ध्रुपद' शैली को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान को अच्छी तरह से जाना जाता है। तानसेन से जुड़ी कई किंवदंतियां और कहानियां हैं। बजाय किसी ऐतिहासिक सत्यापित दस्तावेजों के। हालांकि, उनकी प्रसिद्धि आज भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी उनके जीवनकाल में थी।

जब तानसेन की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी, तब रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें अपना दरबारी गायक बना लिया। उनकी अकबर से घनिष्ठ मित्रता थी और एक दिन उन्होंने तानसेन को सम्राट के लिए उपहार के रूप में भेजा। जैसे कोई मित्र अपने सर्वश्रेष्ठ रत्न को साझा करता है।

पिता की मृत्यु के बाद तन्ना ग्वालियर लौट आया और फकीर मुहम्मद गौस की देख-रेख में रहने लगा। इसी दौर में उसका विवाह रानी मृगनैनी की दासी हुसैनी से हुआ। धीरे-धीरे उस शरारती बालक की आवाज में गहराई, पवित्रता और एक विशेष आकर्षण घुलता गया। लोग अब उसे तानसेन नाम से जानने लगे। एक ऐसा नाम जो आने वाली सदियों तक गूंजने वाला था। उसके घर धीरे-धीरे संगीत की एक वंश परंपरा बसने लगी। चार पुत्र सूरतसेन, शरतसेन, तरंगसेन और विलास खां और एक बेटी सरस्वती, जिनकी गायकी में पिता की छाया स्पष्ट दिखती थी।

'बाबा, डर गए क्या?' उसने आंखें मटकाते हुए कहा। स्वामी हरिदास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पहली ही नजर में समझ लिया कि इस बच्चे की प्रतिभा साधारण नहीं। उन्होंने तन्ना के माता-पिता से अनुरोध किया कि यह बालक मेरे साथ चले। इसकी आवाज में ईश्वर का वास है। और उसी क्षण से शुरू हुआ वह सफर जो इतिहास रचने वाला था। स्वामी हरिदास के सान्निध्य में तन्ना अगले दस वर्ष तक संगीत को साधता रहा, जैसे कोई योगी तपस्या करता है।

अकबर स्वयं संगीत के दीवाने थे। जैसे ही उन्होंने तानसेन को गाते सुना, दरबार की हवा थम सी गई। संगीत का जादू इतना गहरा था कि कुछ ही समय में तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल कर लिए गए। उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा सबकुछ आसमान छूने लगा।

दीपक राग: वह गीत जिसने हवा में आग भर दी

लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या का साया भी मंडराता है। दरबार के कुछ गायक चाहते थे कि तानसेन किसी दिन पराजित हों। कम से कम एक बार। उन्होंने अकबर को उकसाया, महाराज, तानसेन से दीपक राग गवाइए। यह वही राग था जिसके बारे में माना जाता था कि इसके स्वरों से अग्नि प्रकट हो सकती है।

तानसेन ने राजा को चेताया, जहां दीपक गाया जाता है, वहां गर्मी अग्नि में बदल जाती है। यह खतरनाक होगा। पर अकबर की इच्छा सर्वोपरि थी। और वह दिन आया जब राजदरबार में गाढ़ी चुप्पी छाई थी। तानसेन ने आंखें बंद कीं और दीपक राग का पहला स्वर उठाया। जैसे-जैसे राग आगे बढ़ा, तापमान बढ़ने लगा। झूमर की मोमबत्तियां खुद-ब-खुद पिघलने लगीं। लोगों को लगा हवा आग बन गई है।

रागों की रचना और विरासत

तानसेन केवल गायक नहीं थे। वे संगीत के रचयिता थे। उनके द्वारा रचे दरबारी कान्हड़ा, मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग जैसे राग आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा माने जाते हैं।

यात्रा का अंत और अमरता की शुरुआत

1585 ईस्वी में जब तानसेन का निधन हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर खो दिया। उन्हें ग्वालियर में फकीर मुहम्मद गौस की समाधि के पास दफनाया गया। आज भी वहां हर साल संगीतकार इकट्ठे होते हैं और रागों की वह धारा बहाते हैं जो तानसेन ने कभी बहाई थी। कहते हैं, यदि रात के सन्नाटे में उस समाधि के पास कोई धीमे सुरों में गाने लगे, तो हवा आज भी उसी संगीत सम्राट की याद में हल्के-हल्के कांप उठती है।

तानसेन: वह आवाज जिसने भारत की आत्मा को सुर दिए

तानसेन केवल एक कलाकार नहीं थे। वे वह कड़ी थे जिसने भारतीय संगीत को नई दिशा दी। उनकी रचनाएं, उनकी कथाएं और उनकी साधना आज भी हर संगीत साधक के लिए दीपक की लौ की तरह हैं, जो उनके सुरों को रोशन भी करती हैं और मार्ग भी दिखाती हैं।

ग्वालियर पर कला प्रेमी राजा मानसिंह तोमर का शासन

तानसेन एक वाद्य यंत्र वादक भी थे जिन्होंने प्लक्ड रबाब (मध्य एशियाई मूल का) को लोकप्रिय बनाया और उसमें सुधार किया। अपने शुरुआती दिनों में ग्वालियर पर कला प्रेमी राजा मानसिंह तोमर का शासन था। उनके प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया।

जहां बैजू, बख्शू और महमूद जैसे महान संगीत शिक्षक और गायक एकत्रित हुए थे। उनके सहयोग से मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया और उसे बढ़ावा दिया। यह संभावना है कि तानसेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतकारों से प्राप्त की, जिसमें बख्शू और महमूद जैसे प्रसिद्ध संगीतकार भी शामिल हो सकते हैं।

1576 के कुछ समय बाद वृंदावन चले गए

मानसिंह तोमर की मृत्यु और विक्रमादित्य के ग्वालियर का शासन खोने के बाद वहां के संगीतकारों का समूह बिखरने लगा। ऐसी स्थिति में तानसेन के लिए ग्वालियर में उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं लग रहा था। इसलिए, वह 1576 के कुछ समय बाद वृंदावन चले गए। जहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी से संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने बाद के जीवन में उन्होंने अष्टछाप के संगीत शिक्षक गोविंद स्वामी से कीर्तन गायन पद्धति भी सीखी।

शेर शाह सूरी के बेटे दौलत खान की शरण में भी रहे

तानसेन पहले शेर शाह सूरी के बेटे दौलत खान की शरण में रहे और फिर बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक नियुक्त हुए। बांधवगढ़ में रहते हुए उन्हें अपार धन, यश और सम्मान मिला और वे दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गए। जब ​​मुगल बादशाह अकबर ने उनके गायन की प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपने नौ रत्नों में जगह दी।

इस तरह तानसेन 1619-20 में अकबर के दरबार में शामिल हुए। अकबर के संरक्षण के कारण तानसेन की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। उन्हें मुगल बादशाह से अभूतपूर्व सम्मान और अपार धन मिला। जब अकबर स्वामी हरिदास का अद्भुत संगीत सुनना चाहते थे, तो वे लगभग 1623 में अलग वेश में वृंदावन गए। वहां, तानसेन के प्रयासों से उन्होंने स्वामी जी का दिव्य संगीत सुना।

तानसेन के पूर्ववर्ती संगीतकार

अबुल फजल द्वारा लिखित आईना अकबरी में मानसिंह तोमर के गायकों के नाम बकसू, मच्चू और भानु लिखे गए हैं, जबकि फकीरुल्लाह ने उनके नाम बकसू, मन्नू, कर्ण और महमूद लिखे हैं। किंवदंतियों में बैजू को मानसिंह तोमर का मुख्य गायक कहा जाता है, लेकिन उनका नाम न तो अबुल फजल और न ही फकीरुल्लाह ने लिखा है।

उपरोक्त सभी गायकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मानसिंह तोमर द्वारा आविष्कार किए गए ध्रुपद गायन को अपने गायन के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण इसे व्यापक प्रचार मिला। उन गायकों में से मच्चू, भानु, मन्नू, कर्ण और महमूद के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, न ही उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं।

बैजू का उल्लेख इतिहास के ग्रंथों में नहीं, लेकिन किंवदंतियों में है

बकसू का उल्लेख अबुल फजल और फकीरुल्लाह के ग्रंथों में प्रासंगिक रूप से किया गया है और उनके द्वारा रचित कुछ ध्रुपद भी मिलते हैं। बैजू का उल्लेख इतिहास के ग्रंथों में नहीं है, लेकिन किंवदंतियों और परंपराओं में उनकी बहुत चर्चा है। बैजू द्वारा रचित ध्रुपद भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

हालांकि बैजू के बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। बकसू और बैजू के नाम समय, संरक्षक, संगीत, शैली और रचनाओं में इतनी समानता है कि कुछ विद्वानों ने दोनों के एक ही व्यक्ति होने की संभावना व्यक्त की है। अब यह लगभग पक्का है कि वे दोनों अलग-अलग गायक थे। हालांकि दोनों ही उस समय की ध्रुपद शैली के महान गायक मानसिंह तोमर पर निर्भर थे।

अबुल फजल ने तानसेन के गाने की सबसे ज्यादा तारीफ की

अबुल फजल ने तानसेन के गाने की सबसे ज्यादा तारीफ की है और बक्सू के बारे में लिखा है कि तानसेन के अलावा वह अपने समय का सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल गायक था। वह पहले मानसिंह तोमर के दरबार में था और फिर उनके बेटे विक्रमाजीत की देखरेख में रहा।

जब विक्रमाजीत इब्राहिम लोधी से हारने के कारण ग्वालियर राज्य हार गए, तो वह मशहूर गायक कालिंजर के राजा कीरत की देखरेख में चला गया। वहां से उसे गुजरात के संगीत प्रेमी सुल्तान बहादुर शाह (शासनकाल 1583-1593) के दरबार में बुलाया गया।

बक्सू द्वारा बनाए गए कुछ ध्रुपद भी मिलते हैं। उनमें से कुछ को उत्तर भारतीय संगीत की मशहूर रचना 'राग कल्पद्रुम' में संकलित किया गया है, जिसे श्री कृष्णानंद व्यास ने संपादित किया है। फिर भी वे उतने ज्यादा नहीं मिलते जितने तानसेन और बैजू के मिलते हैं। इससे यह माना जाता है कि शायद उसने ज्यादा रचनाएं नहीं कीं।