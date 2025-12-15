मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमेरिका में नाम रखने पर भी कानून... इन नामों को सुनते ही सरकार कह देती है ‘No’, जानिए इसके पीछे की खास वजह

    Amazing Facts: क्या आप जानते हैं कि इतनी खुली आजादी के बावजूद अमेरिका में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें बच्चे के लिए कानूनी तौर पर रखने की इजाजत नहीं है? वजह कभी धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो कभी कानूनी भ्रम या सामाजिक संवेदनशीलता। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नामों के बारे में, जिन पर अमेरिका में रोक है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 05:17:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 05:17:06 PM (IST)
    अमेरिका में नाम रखने पर भी कानून... इन नामों को सुनते ही सरकार कह देती है ‘No’, जानिए इसके पीछे की खास वजह
    अमेरिका में नाम रखने पर भी कानून!

    HighLights

    1. अमेरिका में कुछ नामों पर है सख्त पाबंदी
    2. धार्मिक भावनाओं को पहुंचा सकता है ठेस
    3. हिटलर जैसे नाम नफरत को बढ़ावा देते हैं

    लाइफस्टाइल डेस्क। अमेरिका को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है, जहां व्यक्तिगत आजादी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहां लोग अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेते हैं यहां तक कि बच्चों के नाम रखने में भी आमतौर पर किसी तरह की दखल नहीं होती।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खुली आजादी के बावजूद अमेरिका में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें बच्चे के लिए कानूनी तौर पर रखने की इजाजत नहीं है? वजह कभी धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो कभी कानूनी भ्रम या सामाजिक संवेदनशीलता। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नामों के बारे में, जिन पर अमेरिका में रोक है।


    धार्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील नाम

    जीसस क्राइस्ट (Jesus Christ) ईसाई धर्म में सबसे पवित्र नामों में से एक है। इसकी धार्मिक महत्ता इतनी गहरी है कि इसे एक सामान्य व्यक्ति के नाम के रूप में इस्तेमाल करना कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। इसी कारण, अमेरिका में इस नाम को बच्चे के लिए चुनने से बचने की सलाह दी जाती है।

    शाही पद और उपाधियों वाले नाम

    किंग (King), क्वीन (Queen) और मेजेस्टी (Majesty) जैसे नाम किसी व्यक्ति की पहचान से ज्यादा एक पद या रुतबे का संकेत देते हैं। टेक्सास, न्यू जर्सी और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे नामों को लेकर सख्त नियम हैं। प्रशासन का मानना है कि ये नाम सरकारी या आधिकारिक हैसियत का भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र में इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।

    काल्पनिक और चर्चित किरदार

    सांता क्लॉज (Santa Claus) एक लोकप्रिय लेकिन काल्पनिक चरित्र हैं। इस नाम को बच्चे के लिए रखने से कानूनी दस्तावेजों में उलझन हो सकती है। साथ ही, बच्चे को आगे चलकर मज़ाक या सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में इस नाम पर रोक है।

    अंकों और प्रतीकों वाले नाम

    अगर कोई अपने बच्चे का नाम III (रोमन अंक तीन) रखना चाहे, तो यह भी मान्य नहीं होगा। अमेरिका में नाम के रूप में केवल अंकों या प्रतीकों को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे वैध व्यक्तिगत पहचान नहीं माने जाते और भविष्य में गंभीर भ्रम पैदा कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- डैंड्रफ ने कर दिया है जीना मुश्किल? घर पर बनाएं ये 4 असरदार हेयर मास्क, हफ्ते भर में दूर होगी रूसी की समस्या

    इतिहास से जुड़े नफरत फैलाने वाले नाम

    एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler) जैसे नाम पर प्रतिबंध का कारण साफ है। यह नाम इतिहास के सबसे भयावह अध्याय होलोकॉस्ट से जुड़ा है। अमेरिका में ऐसे नामों को रोकने का उद्देश्य नफरत और हिंसा की विचारधारा को बढ़ावा देने से बचना है।

    आजादी के साथ जिम्मेदारी भी

    कुल मिलाकर, अमेरिका में नाम रखने की आज़ादी जरूर है, लेकिन इसके साथ सामाजिक, धार्मिक और कानूनी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बच्चे का नाम न तो किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करे और न ही आगे चलकर उसके लिए परेशानी का कारण बने।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.