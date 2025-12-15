अमेरिका में नाम रखने पर भी कानून... इन नामों को सुनते ही सरकार कह देती है ‘No’, जानिए इसके पीछे की खास वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। अमेरिका को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है, जहां व्यक्तिगत आजादी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहां लोग अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेते हैं यहां तक कि बच्चों के नाम रखने में भी आमतौर पर किसी तरह की दखल नहीं होती।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खुली आजादी के बावजूद अमेरिका में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें बच्चे के लिए कानूनी तौर पर रखने की इजाजत नहीं है? वजह कभी धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो कभी कानूनी भ्रम या सामाजिक संवेदनशीलता। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नामों के बारे में, जिन पर अमेरिका में रोक है।

धार्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील नाम जीसस क्राइस्ट (Jesus Christ) ईसाई धर्म में सबसे पवित्र नामों में से एक है। इसकी धार्मिक महत्ता इतनी गहरी है कि इसे एक सामान्य व्यक्ति के नाम के रूप में इस्तेमाल करना कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। इसी कारण, अमेरिका में इस नाम को बच्चे के लिए चुनने से बचने की सलाह दी जाती है। शाही पद और उपाधियों वाले नाम किंग (King), क्वीन (Queen) और मेजेस्टी (Majesty) जैसे नाम किसी व्यक्ति की पहचान से ज्यादा एक पद या रुतबे का संकेत देते हैं। टेक्सास, न्यू जर्सी और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे नामों को लेकर सख्त नियम हैं। प्रशासन का मानना है कि ये नाम सरकारी या आधिकारिक हैसियत का भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र में इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।