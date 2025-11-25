दमघोंटू हवा से फेफड़ों की सुरक्षा करेंगे ये 5 मसाले, बनेंगे शरीर की ढाल

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में सर्दियों के साथ ही वायु प्रदूषण (Air Pollution) बढ़ जाता है, जिससे सांस से जुड़ी दिक्कतें आम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मास्क और एयर प्यूरिफायर जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है फेफड़ों को अंदर से मजबूत बनाना।

आपकी किचन में मौजूद कुछ देसी मसाले इसमें बड़ी मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory Spices), एंटी-बैक्टीरियल और डिटॉक्स गुण फेफड़ों को साफ रखने और स्मॉग से होने वाली समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

हल्दी हल्दी बेहद गुणकारी होती है, जो भारतीय रसोई का मुख्य मसाला होने के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण प्रदूषित हवा से होने वाली जलन को शांत करते हैं। हल्दी कंजेशन कम करने और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अदरक अदरक की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों और स्मॉग के मौसम में गले की खराश व सीने में भारीपन से राहत दिलाती है। अदरक में मौजूद पोषक तत्व एयरवेज की सूजन कम करने, बलगम साफ करने और लगातार खांसी में आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं।