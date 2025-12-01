तलाक से गुजर रहे दोस्त से कभी न कहें ये बातें... अच्छे इरादों के बावजूद अनजाने में बढ़ जाएगा उनका दुख

लाइफस्टाइल डेस्क: तलाक जीवन में सबसे कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक है। जब कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहा हो, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी मदद करें और उन्हें मानसिक सहारा दें। लेकिन अक्सर, अच्छी मंशा के बावजूद, हमारे कुछ शब्द अनजाने में उनके दर्द को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि तलाक के दौरान किन बातों को कहना उचित नहीं होता।

'तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे' सबसे पहले, “तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे” जैसे वाक्य से बचना चाहिए। यह अतीत की ओर इशारा करता है और वर्तमान में व्यक्ति द्वारा महसूस किए जा रहे दर्द को नकार सकता है। तलाक की स्थिति में बाहरी दिखावा अक्सर वास्तविक भावनाओं को नहीं दर्शाता, और इस तरह के शब्द उन्हें गलत महसूस करा सकते हैं।

“क्या हुआ?” इसके बाद आता है सबसे आम सवाल, “क्या हुआ?” यह सवाल अक्सर जिज्ञासा के कारण पूछा जाता है, लेकिन यह व्यक्ति की पर्सनल बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तलाक के पीछे के कारण व्यक्तिगत होते हैं और साझा करना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय यह कहना बेहतर होता है, “मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, अगर तुम बात करना चाहो।” यह सहानुभूति दिखाता है और दबाव नहीं डालता। “बच्चों का क्या होगा?” तीसरा, “बच्चों का क्या होगा?” सवाल अक्सर माता-पिता पर अपराधबोध का बोझ डाल सकता है। कोई भी माता-पिता अपने बच्चों की भलाई के बारे में चिंतित नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि वे बच्चों की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं और एक जिम्मेदार माता-पिता हैं।