    तलाक से गुजर रहे दोस्त से कभी न कहें ये बातें... अच्छे इरादों के बावजूद अनजाने में बढ़ जाएगा उनका दुख

    Relationship Tips: तलाक किसी के जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। जब कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य इस दौर से गुजर रहा हो, तो हमारी भूमिका उनके लिए सहारा बनना होती है। हालांकि, अच्छे इरादों के बावजूद कुछ शब्द अनजाने में उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 06:16:54 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 06:16:54 PM (IST)
    तलाक के दर्द को बढ़ा सकती हैं ये बातें (Picture Courtesy: Freepik)

    HighLights

    1. बच्चों पर सवाल अपराधबोध बढ़ा सकता है
    2. पुराने खुशहाल समय को याद दिलाना हानिकारक
    3. नकारात्मक टिप्पणियां व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं

    लाइफस्टाइल डेस्क: तलाक जीवन में सबसे कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक है। जब कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहा हो, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी मदद करें और उन्हें मानसिक सहारा दें। लेकिन अक्सर, अच्छी मंशा के बावजूद, हमारे कुछ शब्द अनजाने में उनके दर्द को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि तलाक के दौरान किन बातों को कहना उचित नहीं होता।

    'तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे'

    सबसे पहले, “तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे” जैसे वाक्य से बचना चाहिए। यह अतीत की ओर इशारा करता है और वर्तमान में व्यक्ति द्वारा महसूस किए जा रहे दर्द को नकार सकता है। तलाक की स्थिति में बाहरी दिखावा अक्सर वास्तविक भावनाओं को नहीं दर्शाता, और इस तरह के शब्द उन्हें गलत महसूस करा सकते हैं।


    “क्या हुआ?”

    इसके बाद आता है सबसे आम सवाल, “क्या हुआ?” यह सवाल अक्सर जिज्ञासा के कारण पूछा जाता है, लेकिन यह व्यक्ति की पर्सनल बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तलाक के पीछे के कारण व्यक्तिगत होते हैं और साझा करना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय यह कहना बेहतर होता है, “मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, अगर तुम बात करना चाहो।” यह सहानुभूति दिखाता है और दबाव नहीं डालता।

    “बच्चों का क्या होगा?”

    तीसरा, “बच्चों का क्या होगा?” सवाल अक्सर माता-पिता पर अपराधबोध का बोझ डाल सकता है। कोई भी माता-पिता अपने बच्चों की भलाई के बारे में चिंतित नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि वे बच्चों की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं और एक जिम्मेदार माता-पिता हैं।

    “तुम लोग कितने खुश थे”

    इसके अलावा, “तुम लोग कितने खुश थे” कहना भी बचना चाहिए। यह पुराने सुखद अनुभवों को ताजा करता है और व्यक्ति अपने अतीत पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, जिससे दुख बढ़ सकता है।

    “मुझे तो उनमें कभी अच्छा नहीं लगा”

    अंत में, “मुझे तो उनमें कभी अच्छा नहीं लगा” जैसे वाक्य भी अपमानजनक हो सकते हैं। यह व्यक्ति की भावनाओं और उनके अतीत के निर्णयों की आलोचना करता है, जिससे वे अपनी हर चॉइस पर सवाल उठाने लगते हैं।

    सहानुभूति और समर्थन देने के लिए जरूरी है कि आप सवालों और टिप्पणियों से बचें जो अपराधबोध या अतिरिक्त तनाव उत्पन्न करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि आप उनके लिए मौजूद हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका साथ देंगे।

