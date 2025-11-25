मेरी खबरें
    UP Famous Food: यूपी आएं तो एक बार इन 20 फूड आइटम्स को जरूर करें ट्राई, जायके से भर जाएगा सफर

    UP Famous Food Name: यूपी का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास है, मीठा, नमकीन, मसालेदार, खट्टा… जो चाहें, यहां मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। हर डिश अपनी एक कहानी और खास स्वाद लेकर आती है। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की इन 20 जायकेदार डिशेज के बारे में।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 11:17:35 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 11:17:35 AM (IST)
    HighLights

    लाइफस्टाइल डेस्क। यूपी का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास है, मीठा, नमकीन, मसालेदार, खट्टा जो चाहें, यहां मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। हर डिश अपनी एक कहानी और खास स्वाद लेकर आती है। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की इन 20 जायकेदार डिशेज के बारे में।

    यूपी में क्या-क्या खाएं? (Famous Food of Uttar Pradesh)

    1. आलू की जलेबी

    कुरकुरी, गोल्डन और अंदर से हल्की खटास, यह अनोखी जलेबी यूपी में खूब फेमस है।

    2. डुबकी वाले आलू

    पूरी के साथ मिलने वाला पतला, मसालेदार आलू, इलाहाबाद/प्रयागराज की पहचान।

    3. पेड़ा

    मथुरा, आगरा, कानपुर यूपी का हर शहर अपनी अलग तरह की पेड़ा परंपरा रखता है।

    4. मालपुआ

    घी में डूबा, मोटा-मोटा मीठा मालपुआ, सर्दियों में इसका कोई जवाब नहीं।

    5. सकौड़ा चाट

    बनारस की खास चाट। खस्ता, मसालेदार और हर बाइट में भरपूर टेस्ट।

    6. कचोड़ी-सब्जी

    यूपी की सुबह की पहचान। खासकर बनारस, कानपुर, और लखनऊ में।

    7. समोसा

    तीन कोने वाला UP स्टाइल समोसा, तले हुए मसाले और खास चटनी के साथ।

    8. दही जलेबी

    मीठा-नमकीन का परफेक्ट कॉम्बो। सुबह-सुबह लोग लाइन में खड़े मिल जाते हैं।

    9. पेठा

    आगरा का पेठा, सॉफ्ट, जूसी और कई फ्लेवर्स में।

    10. बेड़मी पूरी-सब्जी

    कानपुर और आगरा की खासियत। मसालेदार आलू के साथ क्रिस्पी बेड़मी।

    11. छोले भटूरे

    दिल्ली नहीं, यूपी भी छोले-भटूरे में पीछे नहीं है! खासकर मेरठ और गाजियाबाद में।

    12. आलू की चाट

    बनारस से लेकर राजधानी लखनऊ तक हर शहर का अपना अलग स्वाद।

    13. मखान मलाई / निमिष

    सिर्फ सर्दियों में मिलने वाली यह बादलों जैसी हल्की मिठाई बनारस की शान है।

    14. मलाई पान

    बनारस में मिलने वाला क्रीमी, मीठा और बेहद यूनिक पान।

    15. बिरयानी

    लखनऊ की अवधी बिरयानी, सुगंध से ही दिल जीत ले!

    16. पिंक चाय

    काश्मीर नहीं, यूपी के कई हिस्सों में भी पी जाती है यह गाढ़ी गुलाबी चाय।

    17. मलईयो

    सर्दियों की स्पेशल मिठाई, बनारस की बेहद सॉफ्ट डेज़र्ट।

    18. कचोड़ी-सब्जी-जलेबी कॉम्बो

    यूपी का सबसे हिट ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन।

    19. बनारसी पान

    यूपी आया और बनारसी पान नहीं खाया, तो क्या किया?

    20. बाटी-चोखा

    पूरब का पारंपरिक खाना, देसी घी, धुआं और भरपूर फ्लेवर।

    यूपी फूड ट्रिप का असली मजा

    जहां-जहां जाएंगे, वहां-वहां आपको नए स्वाद मिलेंगे। यूपी का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, एक कहानी सुनाता है हर बाइट में संस्कृति, परंपरा और शहर की पहचान। अगर आप फूड लवर हैं, तो यूपी की यह लिस्ट आपका दिल जीत लेगी।


