UP Famous Food: यूपी आएं तो एक बार इन 20 फूड आइटम्स को जरूर करें ट्राई, जायके से भर जाएगा सफर

लाइफस्टाइल डेस्क। यूपी का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास है, मीठा, नमकीन, मसालेदार, खट्टा जो चाहें, यहां मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। हर डिश अपनी एक कहानी और खास स्वाद लेकर आती है। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की इन 20 जायकेदार डिशेज के बारे में।
कुरकुरी, गोल्डन और अंदर से हल्की खटास, यह अनोखी जलेबी यूपी में खूब फेमस है।
पूरी के साथ मिलने वाला पतला, मसालेदार आलू, इलाहाबाद/प्रयागराज की पहचान।
मथुरा, आगरा, कानपुर यूपी का हर शहर अपनी अलग तरह की पेड़ा परंपरा रखता है।
घी में डूबा, मोटा-मोटा मीठा मालपुआ, सर्दियों में इसका कोई जवाब नहीं।
बनारस की खास चाट। खस्ता, मसालेदार और हर बाइट में भरपूर टेस्ट।
यूपी की सुबह की पहचान। खासकर बनारस, कानपुर, और लखनऊ में।
तीन कोने वाला UP स्टाइल समोसा, तले हुए मसाले और खास चटनी के साथ।
मीठा-नमकीन का परफेक्ट कॉम्बो। सुबह-सुबह लोग लाइन में खड़े मिल जाते हैं।
आगरा का पेठा, सॉफ्ट, जूसी और कई फ्लेवर्स में।
कानपुर और आगरा की खासियत। मसालेदार आलू के साथ क्रिस्पी बेड़मी।
दिल्ली नहीं, यूपी भी छोले-भटूरे में पीछे नहीं है! खासकर मेरठ और गाजियाबाद में।
बनारस से लेकर राजधानी लखनऊ तक हर शहर का अपना अलग स्वाद।
सिर्फ सर्दियों में मिलने वाली यह बादलों जैसी हल्की मिठाई बनारस की शान है।
बनारस में मिलने वाला क्रीमी, मीठा और बेहद यूनिक पान।
लखनऊ की अवधी बिरयानी, सुगंध से ही दिल जीत ले!
काश्मीर नहीं, यूपी के कई हिस्सों में भी पी जाती है यह गाढ़ी गुलाबी चाय।
सर्दियों की स्पेशल मिठाई, बनारस की बेहद सॉफ्ट डेज़र्ट।
यूपी का सबसे हिट ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन।
यूपी आया और बनारसी पान नहीं खाया, तो क्या किया?
पूरब का पारंपरिक खाना, देसी घी, धुआं और भरपूर फ्लेवर।
जहां-जहां जाएंगे, वहां-वहां आपको नए स्वाद मिलेंगे। यूपी का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, एक कहानी सुनाता है हर बाइट में संस्कृति, परंपरा और शहर की पहचान। अगर आप फूड लवर हैं, तो यूपी की यह लिस्ट आपका दिल जीत लेगी।