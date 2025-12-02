ट्रेन में Electric Kettle या हीटर का यूज करने पर भरना होगा इतना जुर्माना, एक्शन में रेलवे विभाग

लाइफस्टाइल डेस्क। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ट्रेन में सफर कर रही एक महिला इलेक्ट्रिक केटल में चाय और मैगी बनाती दिखी। वीडियो देखने के बाद कई लोगों को यह मनोरंजक लगा, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई।

मामला बढ़ने पर रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल या अन्य इलेक्ट्रिक सामान इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है? रेलवे ने इस पर जवाब दिया है।

ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल करना अवैध सेंट्रल रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर या किसी भी हाई-वॉटेज वाले उपकरण का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह न सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। यह रेलवे नियमों के तहत अवैध भी माना जाता है।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के उपकरणों के इस्तेमाल से आग लगने की आशंका, बिजली आपूर्ति बाधित होने और एसी-इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यात्रियों से अपील की गई है कि कोई इस तरह के उपकरणों का उपयोग करता दिखाई दे, तो तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचना दें।