    पहाड़ों का असली स्वाद: उत्तराखंड की रसोई जहां हर कौर में बसती है देवभूमि की खुशबू

    Uttarakhand Famous Food: जब भी उत्तराखंड का नाम आता है, आंखों के सामने बर्फीले पहाड़, शांत झीलें और देवस्थल उभर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी दुनिया भी है, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, वो है पहाड़ों की पारंपरिक (Pahadi Traditional Cuisine) रसोई। यहां का भोजन सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और सेहत का संतुलन है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 02:26:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 02:26:37 PM (IST)
    HighLights

    1. उत्तराखंड का खाना स्वाद और सेहत का अनोखा संगम
    2. जखिया और लोहे की कढ़ाही का खास है महत्व
    3. पहाड़ी ढाबों में मिलता है यहां का असली देसी स्वाद

    लाइफस्टाइल डेस्क: घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए जब देवदार के पेड़ों से छनकर आती ठंडी हवा चेहरे को छूती है और पास ही कहीं से घी, जखिया और लकड़ी के चूल्हे पर पकते खाने की खुशबू आती है, तो समझ लीजिए आप उत्तराखंड (Uttarakhand Traditional Cuisine) की असली दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहां की रसोई सिर्फ स्वाद (Uttarakhand Famous Food) नहीं, बल्कि पहाड़ की आत्मा को महसूस कराने का जरिया है।

    अक्सर लोग नैनीताल, मसूरी या केदारनाथ जैसे पर्यटन स्थलों पर केवल नजारों के लिए जाते हैं, लेकिन देवभूमि की असली खूबसूरती उसके पारंपरिक खाने में छिपी है। पहाड़ी भोजन सादगी से भरा होता है, फिर भी इसका स्वाद किसी फाइव-स्टार होटल की थाली पर भारी पड़ता है।


    मंडुवे की रोटी

    सर्दियों में मंडुवे की रोटी पहाड़ी घरों में आम है। फाइबर से भरपूर यह रोटी जब गरम-गरम घी या सफेद मक्खन और गुड़ के साथ खाई जाती है, तो शरीर और स्वाद दोनों को तृप्त करती है।

    झंगोरे की खीर खास

    मीठे में झंगोरे की खीर खास है। झंगोरा अनाज से बनी यह खीर हल्की, स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, जो सामान्य चावल की खीर से अलग पहचान रखती है।

    भट्ट की चुर्कानी

    भट्ट की चुर्कानी उत्तराखंड की पहचान मानी जाती है। काले भट्ट को लोहे की कढ़ाही में भूनकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका गहरा रंग और खट्टा-नमकीन स्वाद चावल के साथ बेहद लाजवाब लगता है।

    कुमाऊं की मिठाई सिंगोड़ी

    कुमाऊं क्षेत्र की मिठाई सिंगोड़ी अपनी प्रस्तुति के लिए जानी जाती है। मालू के पत्ते में लिपटी यह मिठाई पत्तों की सौंधी खुशबू के साथ अनोखा स्वाद देती है।

    काफुली

    हरी सब्जियों के शौकीनों के लिए काफुली एक बेहतरीन विकल्प है। पालक और मेथी से बनी यह डिश गाढ़ी, मलाईदार होती है और आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है।

    आलू के गुटके

    आलू के गुटके पहाड़ों की सबसे लोकप्रिय डिश में से एक हैं। उबले आलू, पहाड़ी मसाले और जखिया का तड़का इसे खास बनाता है। पहाड़ी चाय के साथ यह स्वाद दोगुना कर देता है।

    फाणु, गहत की दाल और चैंसू

    फाणु, गहत की दाल और चैंसू जैसे व्यंजन पहाड़ी खानपान की विविधता को दर्शाते हैं। गहत की दाल को सर्दियों में शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है, वहीं चैंसू में भुनी दाल की खुशबू इसे खास बनाती है।

    अगली बार जब आप उत्तराखंड जाएं, तो फास्ट फूड को छोड़कर किसी छोटे पहाड़ी ढाबे पर रुकें। यकीन मानिए, देवभूमि का यह जायका आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा।

