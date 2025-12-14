दिमाग को चाहिए सुपरफ्यूल! ये 5 सुपरफूड्स बना सकते हैं ब्रेन को कंप्यूटर जैसा तेज

लाइफस्टाइल डेस्क। इंसान का दिमाग पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह हर वक्त सक्रिय रहता है। इसलिए इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी माना जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खानपान से लेकर नींद तक का रूटीन बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर सोचने-समझने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में कुछ खास सुपरफूड्स (Foods for Sharp Brain) को डाइट में शामिल करके दिमाग की ताकत बढ़ाई जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 सुपरफूड्स के बारे में, जो ब्रेन को तेज करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

कैसे करें ब्रेन बूस्ट दिमाग को एक्टिव और तेज बनाए रखने के लिए ऐसी चीजों का सेवन जरूरी है, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाएं, याददाश्त मजबूत करें और फोकस बढ़ाने में मदद करें। इसके लिए डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है-