दिमाग को चाहिए सुपरफ्यूल! ये 5 सुपरफूड्स बना सकते हैं ब्रेन को कंप्यूटर जैसा तेज

लाइफस्टाइल डेस्क। इंसान का दिमाग पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह हर वक्त सक्रिय रहता है। इसलिए इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी माना जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खानपान से लेकर नींद तक का रूटीन बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर सोचने-समझने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में कुछ खास सुपरफूड्स (Foods for Sharp Brain) को डाइट में शामिल करके दिमाग की ताकत बढ़ाई जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 सुपरफूड्स के बारे में, जो ब्रेन को तेज करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
कैसे करें ब्रेन बूस्ट
दिमाग को एक्टिव और तेज बनाए रखने के लिए ऐसी चीजों का सेवन जरूरी है, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाएं, याददाश्त मजबूत करें और फोकस बढ़ाने में मदद करें। इसके लिए डाइट में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है-
अखरोट
अखरोट को दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-E और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ओमेगा-3 दिमागी कोशिकाओं के सही विकास और कामकाज के लिए जरूरी होता है। रोजाना 2-3 अखरोट खाने से याददाश्त बेहतर होती है, तनाव कम होता है और ब्रेन हेल्दी रहता है।
हल्दी
सुपरफूड्स की बात हो और हल्दी का जिक्र न हो, ऐसा मुश्किल है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व है। यह दिमाग की सूजन को कम करने, याददाश्त बढ़ाने और नए ब्रेन सेल्स के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
ब्लूबेरी
ब्लूबेरी को अक्सर ‘ब्रेन बेरी’ भी कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमजोरी को धीमा करते हैं। यह सीखने की क्षमता और कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाती है।
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, ब्रोकोली, केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन-K, फोलेट, ल्यूटिन और बीटा-कैरोटीन भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व दिमागी कोशिकाओं के विकास में मदद करते हैं और मेमोरी को तेज बनाए रखते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।
डार्क चॉकलेट
डार्क चॉकलेट में कोको फ्लेवोनोल्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो दिमाग में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। इससे याददाश्त, फोकस और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा यह मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन्स के स्राव को भी बढ़ाती है। 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में लेना दिमागी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।
