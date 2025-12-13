जिंक की कमी होने पर आंखों में दिखने वाले चेतावनी संकेत, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क। शरीर के अच्छे विकास और स्वास्थ्य के लिए विटामिन और मिनरल्स जरूरी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मिनरल जिंक है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे शरीर में इसकी कमी हो जाती है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने में जिंक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रेटिना, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम (आरपीई) और कोरॉइड जैसे आंख के ऊतकों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है।

टेलर एंड फ्रांसिस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जिंक की कमी से आंखों की संरचना और फंक्शनिंग में बदलाव आ सकता है। इन बदलावों से विजन लॉस के साथ-साथ रोशनी के प्रति रेटिना की प्रतिक्रिया में भी बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं जिंक की कमी होने पर आंखों में क्या लक्षण नजर आते हैं।