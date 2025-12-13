जिंक की कमी होने पर आंखों में दिखने वाले चेतावनी संकेत, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क। शरीर के अच्छे विकास और स्वास्थ्य के लिए विटामिन और मिनरल्स जरूरी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मिनरल जिंक है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे शरीर में इसकी कमी हो जाती है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने में जिंक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रेटिना, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम (आरपीई) और कोरॉइड जैसे आंख के ऊतकों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है।
टेलर एंड फ्रांसिस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जिंक की कमी से आंखों की संरचना और फंक्शनिंग में बदलाव आ सकता है। इन बदलावों से विजन लॉस के साथ-साथ रोशनी के प्रति रेटिना की प्रतिक्रिया में भी बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं जिंक की कमी होने पर आंखों में क्या लक्षण नजर आते हैं।
कम रोशनी या अंधेरे में देखने में कठिनाई। यह विटामिन ए की फंक्शनिंग में कमी से संबंधित है।
शरीर में जिंक की कमी होने पर सामान्य ब्लर विजन और भेंगापन की समस्या हो सकती है।
शरीर में जिंक की कमी होने पर कम रोशनी वाली जगहों में देखने की परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेटिना अपने सामान्य कामकाज और डैमेज से सुरक्षा के लिए जिंक पर काफी हद तक निर्भर करता है।
जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स के साथ-साथ इन जिंक-युक्त खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें मीट-चिकन, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, मेवे और बीज, अंकुरित गेहूं, दालें, मटर और फलियां शामिल हैं।