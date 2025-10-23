कमर में होता है जबरदस्त दर्द? बचाव के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कमर दर्द (Back Pain) एक आम समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना, गलत मुद्रा में बैठना, भारी वजन उठाना या फिर एक्सरसाइज की कमी - ये सभी कारण कमर दर्द को बढ़ावा देते हैं। कई बार यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है।

क्यों होता है कमर दर्द? (Why does back pain occur?)

विशेषज्ञों के अनुसार, कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं-

गलत तरीके से बैठना या उठना

लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुककर काम करना

भारी वजन उठाना

रीढ़ की हड्डी या नसों पर दबाव

कैल्शियम या विटामिन D की कमी

तनाव और नींद की कमी

इन आसान उपायों से मिलेगा राहत (Remedies Of Back Pain)

1. सही बैठने की मुद्रा अपनाएं - हमेशा सीधी पीठ के साथ बैठें और झुककर काम करने से बचें।

2. हल्का व्यायाम करें - रोजाना 15–20 मिनट स्ट्रेचिंग या योगासन करें। भुजंगासन, ताड़ासन और शलभासन कमर दर्द के लिए लाभकारी हैं।

3. गर्म या ठंडी सिकाई करें - दर्द की जगह पर 10–15 मिनट तक गर्म या ठंडी सिकाई करने से सूजन और दर्द में आराम मिलता है।

4. कैल्शियम युक्त आहार लें - दूध, पनीर, दही, हरी सब्जियां और बादाम जैसे खाद्य पदार्थ हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

5. भारी वजन उठाने से बचें - अगर वजन उठाना जरूरी हो, तो झुककर नहीं बल्कि घुटनों को मोड़कर उठाएं।

6. तनाव कम करें - तनाव मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ाता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक से आराम मिलेगा।

7. नींद का ध्यान रखें - रोजाना 7–8 घंटे की नींद जरूरी है। सख्त या बहुत नरम गद्दे पर सोने से बचें।

डॉक्टर से कब करें संपर्क

अगर दर्द लगातार 7–10 दिनों तक बना रहे, पैरों में झनझनाहट महसूस हो या चलने-फिरने में दिक्कत आए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

कमर दर्द को नजरअंदाज करना गलत है। शुरुआती अवस्था में फिजियोथेरेपी, सही आसन और व्यायाम से यह समस्या पूरी तरह खत्म की जा सकती है। लेकिन लंबे समय तक लापरवाही गंभीर डिस्क प्रॉब्लम का कारण बन सकती है।

कमर दर्द से बचाव के लिए सही लाइफस्टाइल, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम सबसे जरूरी हैं। अगर आप रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव करें, तो इस दर्द से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है