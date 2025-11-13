इस उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा डायबिटीज का खतरा, कहीं आप तो नहीं अगला शिकार

लाइफस्टाइल डेस्क। आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और तनाव के कारण यह बीमारी युवाओं और मिड-एज लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों में डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आइए जानते हैं किन कारणों से यह खतरा बढ़ रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है।
इस उम्र में काम का दबाव, नींद की कमी और अनियमित जीवनशैली की वजह से ब्लड शुगर लेवल असंतुलित होने लगता है। यही कारण है कि डायबिटीज के ज्यादातर मरीज इसी आयु वर्ग से हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, 40 की उम्र के बाद शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी घटने लगती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।
अगर आपमें इनमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं।
1. अनहेल्दी डाइट - मीठा, जंक फूड, और कार्ब्स से भरपूर खाना।
2. एक्सरसाइज की कमी - दिनभर बैठे रहने की आदत से ब्लड शुगर नहीं जलता।
3. तनाव - लगातार मानसिक तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे शुगर लेवल भी बढ़ जाता है।
4. परिवारिक इतिहास - अगर माता-पिता को डायबिटीज है, तो खतरा दोगुना हो जाता है।
5. नींद की कमी - नींद न पूरी होने पर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है।
डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते डायबिटीज को पहचाना जाए और खानपान में सुधार किया जाए, तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप इस बीमारी को दूर रख सकते हैं।