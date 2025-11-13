मेरी खबरें
    इस उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा डायबिटीज का खतरा, कहीं आप तो नहीं अगला शिकार

    Diabetes Tips: आज के समय डायबिटीज की समस्या हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण बदलती लाइफस्टाइलल और खराब खानपान है। आइए जानते हैं किन कारणों से यह खतरा युवाओं में और मिड-एज लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:19:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:20:48 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और तनाव के कारण यह बीमारी युवाओं और मिड-एज लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों में डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आइए जानते हैं किन कारणों से यह खतरा बढ़ रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है।

    30 से 50 साल की उम्र सबसे ज्यादा रिस्क जोन में

    इस उम्र में काम का दबाव, नींद की कमी और अनियमित जीवनशैली की वजह से ब्लड शुगर लेवल असंतुलित होने लगता है। यही कारण है कि डायबिटीज के ज्यादातर मरीज इसी आयु वर्ग से हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, 40 की उम्र के बाद शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी घटने लगती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।


    क्या हैं डायबिटीज के शुरुआती लक्षण

    • बार-बार पेशाब आना

    • ज्यादा प्यास लगना

    • बिना वजह वजन कम होना

    • घाव देर से भरना

    • थकान और कमजोरी महसूस होना

    • धुंधला दिखाई देना

    अगर आपमें इनमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं।

    डायबिटीज के मुख्य कारण

    1. अनहेल्दी डाइट - मीठा, जंक फूड, और कार्ब्स से भरपूर खाना।

    2. एक्सरसाइज की कमी - दिनभर बैठे रहने की आदत से ब्लड शुगर नहीं जलता।

    3. तनाव - लगातार मानसिक तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे शुगर लेवल भी बढ़ जाता है।

    4. परिवारिक इतिहास - अगर माता-पिता को डायबिटीज है, तो खतरा दोगुना हो जाता है।

    5. नींद की कमी - नींद न पूरी होने पर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है।

    कैसे करें डायबिटीज से बचाव?

    • रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्की एक्सरसाइज करें।

    • सफेद चीनी की जगह गुड़ या स्टेविया का इस्तेमाल करें।

    • फाइबर युक्त आहार जैसे दलिया, ओट्स, फल और सब्जियां खाएं।

    • तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं।

    • हर 6 महीने में ब्लड शुगर की जांच कराएं, खासकर अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है।

    एक्सपर्ट की सलाह

    डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते डायबिटीज को पहचाना जाए और खानपान में सुधार किया जाए, तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप इस बीमारी को दूर रख सकते हैं।

