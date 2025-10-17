Diwali 2025: क्या Green Crackers से प्रदूषण कम होता है? जानें आम पटाखों से कैसे होते हैं अलग

लाइफस्टाइल डेस्क। हर साल रोशनी का पर्व दीवाली (Diwali 2025) अपने साथ धुआं, शोर और जहरीली हवा भी छोड़ जाता है। इसी बीच, कुछ सालों से बाजार में एक नया नाम खूब सुर्खियों में है - ग्रीन पटाखे (Green Crackers)। सुनने में ये पर्यावरण के रक्षक लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में हवा को साफ रखते हैं या फिर सिर्फ नाम के ‘ग्रीन’ हैं?
अगर आप भी इस दिवाली यह जानना चाहते हैं कि ये पटाखे सच में प्रदूषण घटाते हैं या सिर्फ दिखावा हैं, और ये पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग हैं (Green Crackers vs Regular Crackers), तो आगे पढ़िए-
ग्रीन पटाखे ऐसे ईको-फ्रेंडली पटाखे हैं जिन्हें सीएसआईआर–नीरी (CSIR–NEERI) यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। इनका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं।
इनमें कम कच्चा माल, छोटा शेल आकार और राख रहित पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही, इनमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो धूल को दबाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को घटाते हैं।
सामान्य पटाखों में सीसा, बेरियम और एल्युमिनियम जैसी भारी धातुएं होती हैं, जो जलने पर वायु और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक होती हैं।
वहीं, ग्रीन पटाखों में जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे पदार्थ शामिल होते हैं, जो रासायनिक मिश्रण को नियंत्रित कर प्रदूषण को कम करते हैं। इसलिए ये सामान्य पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं।
ये पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त नहीं हैं, लेकिन सामान्य पटाखों की तुलना में हवा में फैलने वाला धुआं और PM10 व PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण लगभग 25-30% कम उत्सर्जित करते हैं। यही सूक्ष्म कण फेफड़ों में जाकर सांस की तकलीफ और एलर्जी का कारण बनते हैं।
1. SWAS (Safe Water and Air Releaser)
ये सूक्ष्म जलकण छोड़ते हैं जो धूल को सोख लेते हैं और हवा में उड़ने वाले कणों को घटाते हैं।
2. SAFAL (Safe Minimal Aluminium)
इनमें एल्युमिनियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे शोर और धुआं दोनों कम निकलते हैं।
3. STAR (Safe Thermite Cracker)
इनमें पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इनसे निकलने वाला धुआं काफी कम होता है।