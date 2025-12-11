रोज 8-12 घंटे कुर्सी पर बैठकर करते हैं काम? बढ़ सकती हैं कमर-गर्दन की समस्याएं, ऐसे करें स्ट्रेचिंग

लाइफस्टाइळ डेस्क। आजकल बदलती लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप ने काम को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ने लगा है।

लगातार घंटों बैठने से कमर, गर्दन, कंधों और घुटनों में दर्द आम समस्या बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रेचिंग इन समस्याओं से राहत देने का बेहद आसान और असरदार तरीका है।

क्यों जरूरी है स्ट्रेचिंग?

लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठने से शरीर की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है।

गर्दन आगे की ओर झुक जाती है

कंधों में जकड़न बढ़ती है

कमर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है

घुटनों में अकड़न और पैरों में सुन्नपन की समस्या आती है

ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है

ऐसी स्थिति में स्ट्रेचिंग शरीर को आराम देती है और दर्द को घटाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि स्ट्रेचिंग व्यायाम जितनी ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिनभर बैठकर काम करते हैं।

स्ट्रेचिंग न करने के नुकसान

जो लोग नियमित स्ट्रेचिंग नहीं करते, उनमें धीरे-धीरे ये समस्याएं दिखाई देने लगती हैं-

मांसपेशियों का कठोर होना

शरीर की लचीलापन कम होना

जल्दी थकान महसूस होना

बार-बार कमर और गर्दन का दर्द

झुकने, सीढ़ियां चढ़ने और शरीर मोड़ने में दिक्कत

हल्की गतिविधि में भी चोट लगने का खतरा

स्ट्रेचिंग से मिलने वाले फायदे

मांसपेशियों का तनाव कम होता है

दर्द में तेजी से राहत मिलती है

लचीलापन बढ़ता है

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है

शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं

गलत तरीके से स्ट्रेचिंग से बढ़ सकता है खतरा

अक्सर लोग जल्दबाजी में स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है।

बहुत कठिन पोजिशन में स्ट्रेच करना

मांसपेशियों पर अचानक दबाव डालना

बिना वार्मअप के स्ट्रेचिंग करना

इन गलतियों से मसल पुल और चोट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रेचिंग हमेशा धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से करनी चाहिए।

स्ट्रेच शुरू करने से पहले 2-3 मिनट हल्की वॉक, शोल्डर मूवमेंट या हल्का वार्मअप जरूर करें।

ऑफिस में ऐसे करें आसान स्ट्रेचिंग

गर्दन स्ट्रेच

– गर्दन को धीरे-धीरे दाएं-बाएं झुकाएं

– हल्का-सा सर्कुलर मूवमेंट करें

कंधे स्ट्रेच

– कंधों को ऊपर-नीचे करें

– आगे-पीछे घुमाएं

कमर स्ट्रेच

– कमर को दाईं-बाईं ओर हल्का मोड़ें

– पीठ सीधी कर पीछे की ओर स्ट्रेच करें

पैर स्ट्रेच

– पैरों को सीधा करें और पंजों को आगे-पीछे मोड़ें

– चाहें तो एक-एक पैर को हल्का खींचकर स्ट्रेच करें

विशेषज्ञ की राय

डॉ. मनीष गोयल, विभागाध्यक्ष, फिजियोथेरेपी विभाग (एमवायएच) के अनुसार, जो लोग 8–12 घंटे की सीटिंग जॉब करते हैं, उन्हें हर 40–45 मिनट में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इससे कमर, गर्दन और पैरों से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। स्ट्रेचिंग आसान है और हर कोई इसे कर सकता है।