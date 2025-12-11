क्या है थैलेसीमिया बीमारी? जिससे छोटे बच्चे होते हैं प्रभावित, डॉक्टर ने बताया इलाज

लाइफस्टाइल डेस्क। नईदुनिया के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में बुधवार को हमीदिया अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश टिक्कस शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों में बढ़ती एलर्जी, शिशुओं की देखभाल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी पर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की।
डॉ. टिक्कस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बच्चों में एलर्जी की समस्या तेजी से बढ़ी है, जिसका सीधा संबंध माता-पिता की एलर्जी हिस्ट्री से हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे को दो सप्ताह से ज्यादा समय तक खांसी, जुकाम या सर्दी बनी रहे तो उसकी जांच जरूर कराएं।
डॉ. टिक्कस ने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर आनुवांशिक रक्त विकार है और यदि इसकी पुष्टि हो जाए, तो बच्चे के लिए पांच साल की उम्र से पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) कराना सबसे प्रभावी उपाय है। इससे बच्चे की जीवन गुणवत्ता और आयु दोनों बढ़ती है।
आहार - बच्चों को संतुलित भोजन और मौसमी फल दें।
नींद - भरपूर नींद लेने दें।
शारीरिक गतिविधि - बच्चों को खेलने से न रोकें।
कपड़े - ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं।
स्तनपान - छह माह तक शिशु को सिर्फ मां का दूध दें। यह सर्वोत्तम पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
डेढ़ माह का बच्चा एक सप्ताह से शौच नहीं कर रहा। क्या यह सामान्य है?
जवाब - यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है और आराम से दूध पी रहा है तथा पेट न फूला हो, तो एक सप्ताह तक शौच न होना सामान्य है। यदि बच्चा जोर लगा रहा हो या पेट कड़ा हो तो डॉक्टर को दिखाएं।
सर्दियों में बच्चे की डाइट क्या रखें?
जवाब - गर्म और पौष्टिक भोजन दें, मौसमी सब्जियां, फल, दलिया, सूप, अंडे (यदि खाते हों) और दालें। बच्चे को पर्याप्त तरल पदार्थ दें।
मेरी पांच साल की बेटी की खांसी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही।
जवाब - दो सप्ताह से अधिक खांसी रहना सामान्य सर्दी नहीं है। यह एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर से जांच कराएं।
साढ़े पांच साल के बच्चे को दाने और खुजली की शिकायत है।
जवाब - यह पेट के कीड़े (क्रीमी) या एलर्जी के कारण हो सकता है। डॉक्टर से क्रीमी की दवा और स्किन एलर्जी की जांच करवाएं।
पांच साल की बेटी को हमेशा जुखाम रहता है।
जवाब - यह एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। एलर्जी टेस्ट कराएं।
जवाब - दोनों एक ही हैं। इसमें व्यक्ति रोग का वाहक होता है और ज्यादातर लक्षण नहीं दिखते। यदि दोनों माता-पिता माइनर हों, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का जोखिम रहता है।
बेटे को हल्की उल्टियां और खांसी होती है, क्या करें?
जवाब - यह रिफ्लक्स, बलगम या खांसी के दबाव के कारण हो सकता है। अगर लक्षण लगातार बने रहें तो डॉक्टर को दिखाएं।