क्या है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अंतर? बालों के लिए हैं खतरनाक

    मानसून में नमी और पसीने के कारण डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी स्कैल्प समस्याएं बढ़ जाती हैं। डैंड्रफ हल्की खुजली और फ्लेक्स तक सीमित रहता है, जबकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज्यादा गंभीर होता है। सही पहचान, उचित देखभाल और समय पर डॉक्टर की सलाह से इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 01:59:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 01:59:36 PM (IST)
    डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस बालों को कमजोर कर देती हैं। (फाइल फोटो)

    1. मानसून में नमी से स्कैल्प समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं।
    2. डैंड्रफ मृत कोशिकाओं और हल्की खुजली का परिणाम है।
    3. सेबोरिक डर्मेटाइटिस में मोटी पपड़ी, रेडनेस और खुजली।

    हेल्थ डेस्क। Monsoon Dandruff vs Seborrheic Dermatitis: मानसून का मौसम जहां सुकून और ताजगी लेकर आता है, वहीं यह त्वचा और स्कैल्प के लिए कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। लगातार बनी रहने वाली नमी और पसीना सिर की त्वचा पर तेल और मृत कोशिकाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे डैंड्रफ और कभी-कभी सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में खुजली, पपड़ी और जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

    वरिष्ठ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. देवेश मिश्रा का मानना है कि मानसून में इन दोनों स्थितियों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते सही इलाज और देखभाल की जा सके। आइए जानते हैं डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बीच अंतर, कारण और बचाव के तरीके।

    डैंड्रफ क्या है? What Is Dandruff

    डैंड्रफ मृत कोशिकाओं के जमाव से होती है। इसमें हल्की खुजली और सफेद या पीले फ्लेक्स नजर आते हैं। मानसून की नमी और गंदगी इसे और बढ़ा देती है।

    सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? What Is Seborrheic Dermatitis

    यह एक क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें स्कैल्प, कानों के पीछे, भौहों और चेहरे पर रेडनेस, ऑयली पपड़ी और खुजली होती है। कई बार इसके लिए दवा की जरूरत पड़ती है।

    दोनों में अंतर - Difference Between Dandruff And Seborrheic Dermatitis

    डैंड्रफ हल्की खुजली और फ्लेक्स तक सीमित रहता है, जबकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में मोटी पपड़ी, सूजन और रेडनेस भी होती है।

    मानसून में समस्या क्यों बढ़ती है? Why Scalp Problems Worsens In Monsoon

    नमी और पसीने से स्कैल्प पर फंगस तेजी से पनपता है। गंदगी के कारण यह स्थिति और बिगड़ जाती है।

    क्या हैं बचाव के उपाय - Precautions To Prevent Scalp Infection In Monsoon

    1. बालों को माइल्ड शैंपू से धोएं।

    2. स्कैल्प को साफ और ड्राई रखें।

    3. हार्श केमिकल्स से बचें।

    4. नीम, टी-ट्री ऑयल जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाएं।

