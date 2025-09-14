क्या है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अंतर? बालों के लिए हैं खतरनाक

हेल्थ डेस्क। Monsoon Dandruff vs Seborrheic Dermatitis: मानसून का मौसम जहां सुकून और ताजगी लेकर आता है, वहीं यह त्वचा और स्कैल्प के लिए कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। लगातार बनी रहने वाली नमी और पसीना सिर की त्वचा पर तेल और मृत कोशिकाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे डैंड्रफ और कभी-कभी सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में खुजली, पपड़ी और जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

वरिष्ठ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. देवेश मिश्रा का मानना है कि मानसून में इन दोनों स्थितियों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते सही इलाज और देखभाल की जा सके। आइए जानते हैं डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बीच अंतर, कारण और बचाव के तरीके।