कार खरीदते समय प्रदूषण का रखें ध्यान, एक्यूआई को देखते हुए चुनें मॉडल

लाइफस्टाइल डेस्क। ग्वालियर व्यापार मेला शुरू होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी लोग मेले में मिलने वाली छूट का फायदा उठाकर नई कार खरीदने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पर्यावरण प्रेमी और जागरूक खरीदारों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

ग्वालियर का एक्यूआइ (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अक्सर 100 के पार रहता है, जबकि सर्दियों में यह ‘खराब श्रेणी’ में पहुंचकर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसे में शहर में सांस लेना भी कई बार मुश्किल हो जाता है।

कार एक्सपर्ट साजिद हुसैन का कहना है कि ‘मेला हो या सामान्य दिन, कार खरीदते समय सिर्फ कीमत और माइलेज ही नहीं, उत्सर्जन मानक यानी वाहन से निकलने वाले धुएं के स्तर पर विशेष ध्यान देना चाहिए।’ उन्होंने बताया कि सही मॉडल चुनने से खरीदार ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार चुनने में इन बातों का रखें ध्यान आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण इंतजाम आज कार कंपनियां ऐसे मॉडल बना रही हैं, जिनमें उत्सर्जन को नियंत्रित करने के आधुनिक उपाय मौजूद हों। वाहन खरीदते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि कार बीएस-6 उत्सर्जन मानकों का पूरी तरह पालन करती हो। यह टेक्नोलॉजी धुएं में हानिकारक तत्वों की मात्रा को काफी कम करती है।