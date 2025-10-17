Airplane Window Hole: छोटा-सा छेद, कई बड़े काम... फ्लाइट की खिड़की में क्यों होता है एक छेद? जानिए इसके पीछे की वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई जहाज में सफर करते वक्त ज्यादातर लोग आसमान से धरती को देखने में खो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी फ्लाइट की खिड़की पर बने उस छोटे-से गोल छेद पर ध्यान दिया है? वह मामूली-सा लगने वाला छेद, दरअसल आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों का अहम हिस्सा होता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों होता है यह छेद और इसका काम क्या है।