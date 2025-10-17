Airplane Window Hole: छोटा-सा छेद, कई बड़े काम... फ्लाइट की खिड़की में क्यों होता है एक छेद? जानिए इसके पीछे की वजह
Why Airplane Windows Have A Hole: क्या आपने कभी हवाई जहाज की खिड़की पर बने छोटे छेद को नोटिस किया है? जानिए क्यों होता है फ्लाइट विंडो में यह छोटा-सा होल, और कैसे यह आपकी उड़ान को सुरक्षित व आरामदायक बनाता है।
Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 01:56:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 01:56:19 AM (IST)
Airplane Window Hole: फ्लाइट की खिड़की में क्यों होता है एक छेद?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई जहाज में सफर करते वक्त ज्यादातर लोग आसमान से धरती को देखने में खो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी फ्लाइट की खिड़की पर बने उस छोटे-से गोल छेद पर ध्यान दिया है? वह मामूली-सा लगने वाला छेद, दरअसल आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों का अहम हिस्सा होता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों होता है यह छेद और इसका काम क्या है।
ऊंचाई पर बदलता है दबाव
- जैसे-जैसे विमान ऊपर उठता है, बाहर की हवा का दबाव घटता जाता है।
- वहीं अंदर यात्रियों के आराम के लिए एयर प्रेशर को कृत्रिम रूप से बनाए रखा जाता है।
- इस अंतर से खिड़की पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है।
- अगर यह दबाव संतुलित न हो तो शीशा टूट भी सकता है।
- यहीं मदद करता है यह छोटा छेद - जो अंदर और बाहर के दबाव को नियंत्रित रखता है।
- इससे विंडो की बाहरी परत सारा प्रेशर झेलती है और अंदर की परत यात्रियों को सुरक्षा देती है।
धुंध और बर्फ जमने से बचाव
- जब विमान बादलों या नमी वाले रास्ते से गुजरता है, तो खिड़की के शीशे पर धुंध या बर्फ जम सकती है।
- यह छेद खिड़की की परतों के बीच हवा को बहने देता है, जिससे नमी जमा नहीं हो पाती।
- खिड़की साफ रहती है और आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी बादलों के बीच का दृश्य साफ देख पाते हैं।
छोटा-सा छेद, कई बड़े काम
पहली नजर में यह छेद मामूली लगता है, लेकिन यह तीन अहम काम करता है :
- खिड़की को मजबूत बनाए रखता है
- अंदर-बाहर के दबाव को संतुलित करता है
- धुंध या बर्फ जमने से रोकता है
- बिना इसके, उड़ान के दौरान खिड़की पर कई तकनीकी जोखिम बढ़ सकते हैं।
तकनीकी नाम – 'ब्लीड होल'
- तकनीकी भाषा में इस छोटे छेद को “Bleed Hole” कहा जाता है।
- इसका काम धीरे-धीरे दबाव और नमी को बाहर निकालना है।
- यह खिड़की की तीन परतों (Outer, Middle और Inner Pane) के बीच संतुलन बनाए रखता है, ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहे।
आरामदायक और सुरक्षित सफर की गारंटी
अगली बार जब आप हवाई सफर करें, तो खिड़की के बाहर झांकने के साथ उस छोटे-से छेद पर भी नज़र डालिए।
यही वह अदृश्य पहरेदार है जो आपकी सुरक्षा, आराम और साफ नजारे तीनों का ध्यान रखता है।
यह छोटा-सा डिज़ाइन एलिमेंट ही आपकी पूरी उड़ान को “Safe, Clear और Comfortable” बनाता है।
इसे भी पढ़ें... कौन है पाकिस्तान का जानी दुश्मन नूर वली महसूद? जिसे मारने के लिए पाक कर रहा बार-बार एयरस्ट्राइक