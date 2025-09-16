क्यों और कैसे होती है Diabetes की बीमारी? जानें इससे बचने के उपाय

डिजिटल डेस्क। आजकल बदलती लाइफस्टाइल और अनियमित खानपान की वजह से कई बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। इन बीमारियों ने सिर्फ बड़े-बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है।

ऐसी ही एक गंभीर समस्या है डायबिटीज (Diabetes)। इसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे समय रहते कंट्रोल करना बेहद जरूरी है।

हम अक्सर डायबिटीज को कंट्रोल करने के तरीके और इलाज पर चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर डायबिटीज होती क्यों है और यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। आइए जानते हैं विस्तार से।