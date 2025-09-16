क्यों और कैसे होती है Diabetes की बीमारी? जानें इससे बचने के उपाय
Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:15:37 PM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:16:17 PM (IST)
डिजिटल डेस्क। आजकल बदलती लाइफस्टाइल और अनियमित खानपान की वजह से कई बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। इन बीमारियों ने सिर्फ बड़े-बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है।
ऐसी ही एक गंभीर समस्या है डायबिटीज (Diabetes)। इसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे समय रहते कंट्रोल करना बेहद जरूरी है।
हम अक्सर डायबिटीज को कंट्रोल करने के तरीके और इलाज पर चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर डायबिटीज होती क्यों है और यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। आइए जानते हैं विस्तार से।
डायबिटीज क्या है? (What is Diabetes)
- डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में ग्लूकोज (शुगर) का स्तर लगातार बढ़ा रहता है। इसका मुख्य कारण है इंसुलिन हार्मोन की कमी या उसका सही तरीके से काम न करना।
- इंसुलिन पैंक्रियास से बनने वाला हार्मोन है, जो खाने से प्राप्त ग्लूकोज को शरीर के सेल्स तक ऊर्जा के रूप में पहुँचाता है।
- जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, या शरीर के सेल्स उस पर सही प्रतिक्रिया नहीं देते, तो ग्लूकोज सेल्स तक पहुँचने की बजाय खून में जमा होने लगता है।
- इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और धीरे-धीरे शरीर में एनर्जी की कमी और अन्य अंगों पर बुरा असर पड़ने लगता है।
- यदि समय रहते डायबिटीज को कंट्रोल न किया जाए तो यह हृदय, किडनी, आंख और नसों तक को नुकसान पहुँचा सकती है।
डायबिटीज के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े
- WHO के अनुसार, साल 2022 तक दुनियाभर में लगभग 830 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित थे।
- इनमें से आधे से ज्यादा मरीजों को सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा था।
- सिर्फ भारत में ही करीब 212 मिलियन मरीज डायबिटीज से प्रभावित थे।
- अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का स्तर 126 mg/dL या उससे ज्यादा हो तो इसे डायबिटीज माना जाता है।
टाइप 2 डायबिटीज क्या है? (What is Type 2 Diabetes)
- डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे आम है टाइप 2 डायबिटीज।
- इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहते। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है।
- नतीजतन ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और धीरे-धीरे यह समस्या गंभीर रूप लेने लगती है।
टाइप 2 डायबिटीज के मुख्य कारण
- गलत और असंतुलित खानपान
- मोटापा और बढ़ता वजन
- शारीरिक गतिविधियों की कमी
- तनाव और अनियमित दिनचर्या
- पारिवारिक/जेनेटिक कारण
टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण
- बार-बार पेशाब आना
- अधिक प्यास लगना
- थकान और कमजोरी
- आँखों की रोशनी कमजोर होना
- चोट या घाव का धीरे-धीरे भरना
टाइप 2 डायबिटीज का मैनेजमेंटन
- संतुलित और हेल्दी डाइट लें
- नियमित योग और एक्सरसाइज करें
- वजन को कंट्रोल में रखें
- डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाओं का सेवन करें
- शुरुआती चरण में जीवनशैली में सुधार कर इसे रिवर्स भी किया जा सकता है