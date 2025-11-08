हवाई जहाज लैंडिंग से पहले आसमान में क्यों लगाते हैं चक्कर? जानिए असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। हवाई यात्रा के दौरान जब विमान लैंडिंग से ठीक पहले अचानक आसमान में गोल-गोल घूमने लगता है, तो कई यात्रियों के मन में चिंता पैदा हो जाती है — “क्या कोई तकनीकी खराबी आ गई है?” लेकिन असल में, ऐसा होना न तो असामान्य है और न ही खतरनाक। यह उड़ान प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, जिसे “होल्डिंग पैटर्न” (Holding Pattern) कहा जाता है।
दरअसल, जब किसी विमान को तुरंत उतरने की अनुमति नहीं मिलती, तो उसे कुछ समय के लिए हवा में ही एक निश्चित दायरे में चक्कर लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। यह सब हवाई सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण का हिस्सा होता है, ताकि हर विमान सुरक्षित दूरी बनाकर सही क्रम में उतर सके। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से विमान लैंडिंग से पहले हवा में चक्कर लगाता है...
अगर एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश, कोहरा या तेज हवाएं चल रही हों, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है और लैंडिंग खतरे में पड़ सकती है। ऐसे हालात में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) पायलट को कुछ देर ऊपर ही बने रहने का निर्देश देता है, ताकि मौसम थोड़ा सुधर जाए और उतरना सुरक्षित हो सके।
कभी-कभी किसी दूसरे विमान में मेडिकल इमरजेंसी या तकनीकी खराबी आ जाती है। ऐसे में, एयरपोर्ट उस विमान को प्राथमिकता देता है। बाकी सभी विमानों को तब तक इंतजार करना पड़ता है, यानी “होल्डिंग पैटर्न” में रहना पड़ता है, जब तक आपात स्थिति पूरी तरह संभल न जाए।
दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर हर कुछ मिनट में एक विमान उतरता या उड़ान भरता है। ऐसे में हवा में भी “ट्रैफिक जाम” जैसी स्थिति बन जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सभी विमानों को बारी-बारी से लैंडिंग की अनुमति देता है, ताकि सुरक्षित दूरी बनी रहे और क्रम बिगड़े नहीं।
कभी-कभी समस्या आसमान में नहीं, बल्कि जमीन पर होती है। उदाहरण के लिए, गेट खाली न हो, टैक्सीवे पर कोई विमान खड़ा हो या ग्राउंड स्टाफ को तैयारी में समय लग रहा हो। ऐसे में पायलट को कुछ समय हवा में इंतजार करने को कहा जाता है।
कई बार विमान अपने निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका लैंडिंग स्लॉट अभी खाली नहीं होता। ऐसे में पायलट को कहा जाता है कि वह आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाए ताकि लैंडिंग तय क्रम में ही हो सके।
अगर रनवे किसी अन्य विमान द्वारा उपयोग में है, या उस पर सफाई या मरम्मत का काम चल रहा है, तो बाकी विमानों को ऊपर इंतजार करना पड़ता है। पायलट तब तक “होल्डिंग पैटर्न” में रहता है जब तक रनवे पूरी तरह तैयार न हो जाए।
संक्षेप में, जब भी आपका विमान लैंडिंग से पहले आसमान में चक्कर लगाए, तो डरें नहीं। यह न तो कोई खराबी है और न ही खतरे की निशानी। बल्कि यह एक योजनाबद्ध, सुरक्षित और सामान्य प्रक्रिया है, जो हर उड़ान को सही समय और तरीके से जमीन तक पहुंचाने में मदद करती है।