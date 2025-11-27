Vitiligo Disease: किन लोगों में बढ़ सकता है सफेद दाग का खतरा? जानें इस समस्या के शुरुआती संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क। सफेद दाग (विटिलिगो) एक ऐसी त्वचा-सम्बंधित समस्या है, जिसे अक्सर लोग शुरुआत में हल्का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समय रहते इसके लक्षण पहचानकर सही उपचार शुरू न किया जाए तो यह धीरे-धीरे बढ़ सकता है और शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती चरण में इलाज आसान और अधिक प्रभावी होता है, इसलिए इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में न लें।

क्या है सफेद दाग? (What is Vitiligo Disease)

सफेद दाग एक त्वचा-विकार है, जिसमें मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं (जो त्वचा को रंग देती हैं) नष्ट हो जाती हैं। इसका कारण कई बार स्पष्ट नहीं होता, परंतु अनुवांशिकता, ऑटोइम्यून बीमारियां, हार्मोनल बदलाव और तनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सफेद दाग के शुरुआती लक्षण (Symptoms of Vitiligo Disease)

सफेद दाग धीरे-धीरे शुरू होता है और इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है।

त्वचा पर हल्के सफेद धब्बे दिखना - शुरुआत में हल्का रंग परिवर्तन, जो धीरे-धीरे साफ सफेद हो सकता है।

धब्बों की सीमाएं साफ होना - किनारे तेज और स्पष्ट दिखाई देते हैं।

किनारे तेज और स्पष्ट दिखाई देते हैं। धूप में धब्बों का अधिक दिखना - सूर्य की रोशनी में सफेद पैच और स्पष्ट हो जाते हैं।

सूर्य की रोशनी में सफेद पैच और स्पष्ट हो जाते हैं। शरीर के खास हिस्सों पर शुरुआत - जैसे हाथ, चेहरा, होंठ, पैरों की उंगलियां, कोहनी या घुटने।

जैसे हाथ, चेहरा, होंठ, पैरों की उंगलियां, कोहनी या घुटने। बालों का सफेद होना - प्रभावित क्षेत्र के बाल भी सफेद होने लगते हैं।

यदि आपकी त्वचा पर कोई हल्का दाग दिखता है, जो समय के साथ बढ़ रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं।

लापरवाही करने पर बढ़ सकती है समस्या

धब्बे शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं। आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। लंबे समय तक धूप में रहने पर सनबर्न का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआती अवस्था में इलाज आसान होता है, इसलिए किसी भी लक्षण को इग्नोर न करें।