    बिना बुखार के भी शरीर रहता है गर्म, तो हो जाइए सावधान; वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

    किसी भी तरह का तनाव लेना या खराब लाइफस्टाइल के कारण शरीर गर्म महसूस हो सकता है। यह स्थिति सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें। लगातार शरीर में गर्मी रहना कई आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:12:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:16:28 AM (IST)
    बिना बुखार के भी शरीर रहता है गर्म, तो हो जाइए सावधान; वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
    बिना बुखार के भी शरीर गर्म रहने के कारण।

    HighLights

    1. बिना बुखार के भी शरीर गर्म रहने के कारण।
    2. क्या करें अगर शरीर ज्यादा गर्म रहता है।
    3. गर्मी कई आंतरिक समस्याओं का संकेत है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। कई बार बिना बुखार के भी शरीर गर्म महसूस होता है। यह स्थिति सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें।

    लगातार शरीर में गर्मी रहना कई आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति खानपान, हार्मोनल असंतुलन या जीवनशैली की गड़बड़ियों से जुड़ी हो सकती है।

    क्यों रहता है शरीर गर्म?

    बिना बुखार शरीर गर्म महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं-

    डिहाइड्रेशन - जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो तापमान बढ़ने लगता है।

    तनाव और चिंता - लगातार तनाव शरीर के तापमान नियंत्रण को प्रभावित करता है।

    हार्मोनल बदलाव - महिलाओं में पीरियड्स या मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल असंतुलन के कारण भी गर्मी महसूस होती है।

    तेज मसालेदार या तला-भुना खाना - ये खाद्य पदार्थ शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ाते हैं।

    थायरॉइड की समस्या - हाइपरथायरॉइडिज्म में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बना रहता है।

    क्या हैं इसके लक्षण?

    • त्वचा पर गर्माहट या जलन महसूस होना

    • सिर भारी रहना या चक्कर आना

    • नींद पूरी न होना

    • अत्यधिक पसीना आना

    • दिल की धड़कन बढ़ना

    क्या करें अगर शरीर गर्म रहता है

    1. पर्याप्त पानी पिएं - दिन में कम से कम 8–10 गिलास पानी ज़रूर पिएं।

    2. हल्का और संतुलित आहार लें - मसालेदार, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड से बचें।

    3. तनाव कम करें - योग, ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं।

    4. थायरॉइड और शुगर टेस्ट कराएं - अगर यह समस्या बार-बार हो रही है तो डॉक्टर से जांच ज़रूर कराएं।

    5. नींद पूरी लें - रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद शरीर को ठंडा और संतुलित रखने में मदद करती है।

    लगातार शरीर गर्म रहना केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कई प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अगर ये स्थिति कुछ दिनों से ज्यादा बनी रहती है, तो हार्मोन, थायरॉइड या ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं।”

    संयमित खानपान, पर्याप्त जल सेवन और तनावमुक्त जीवनशैली अपनाकर शरीर की गर्मी को सामान्य रखा जा सकता है। याद रखें, बिना बुखार शरीर का गर्म रहना भी आपके स्वास्थ्य का संकेत है। इसे हल्के में न लें।


