होटल में चेक-इन का समय दोपहर 12 या 2 बजे ही क्यों होता है? क्या है इसके पीछे की वजह

लाइफस्टाइल डेस्क। मौजूदा समय में होटल लेकर घूमना, फिरना या स्टे करना आम बात है। लोग अपनी सुविधा और टाइमिंग के हिसाब से होटल में बुकिंग करके रहते हैं। हालांकि कई बार जब वह होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका रूम पूरी तरह रेडी नहीं है। लोगों के लिए भी यह सुनना थोड़ा अटपटा होता है कि बुकिंग करने के बाद भी क्यों कमरा तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है और होटल में चेक-इन का समय अकसर दोपहर 12 या 2 बजे ही क्यों होता है? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं।

इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कमरे की साफ-सफाई और पूरी तरह तैयारी है। ज्यादातर मेहमान लोग 10 से 11 के बीच ही चेक आउट करते हैं। इसके बाद असली तैयारी शुरू होती है, जहां कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है, बेडशीट बदली जाती हैं, बाथरूम की डीप क्लीनिंग होती है और तौलिए, साबुन, शैंपू जैसी चीजों की रीफिल की जाती हैं। ऐसे में जो भी बड़ा होटल होगा, वहां कमरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से सफाई पूरी होने में समय भी ज्यादा लगेगा।