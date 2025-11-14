सर्दियों में किन चीजों से करें सुबह की शुरुआत? इन 6 तरीकों से दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम जहां आरामदेह होता है, वहीं यह सुस्ती, ठंड लगने और इम्यूनिटी कम होने की समस्या भी बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हेल्दी चीजों से की जाए, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ ऊर्जा भी बढ़ाएं। यहां जानिए कि ठंड के मौसम में आपको सुबह क्या-क्या शामिल करना चाहिए।