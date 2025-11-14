मेरी खबरें
    सर्दियों में किन चीजों से करें सुबह की शुरुआत? इन 6 तरीकों से दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 09:46:15 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 09:46:15 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम जहां आरामदेह होता है, वहीं यह सुस्ती, ठंड लगने और इम्यूनिटी कम होने की समस्या भी बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हेल्दी चीजों से की जाए, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ ऊर्जा भी बढ़ाएं। यहां जानिए कि ठंड के मौसम में आपको सुबह क्या-क्या शामिल करना चाहिए।

    1. गुनगुने पानी से करें दिन की शुरुआत

    • सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है।

    • गुनगुना पानी पीने से पाचन बेहतर होता है

    • शरीर डिटॉक्स होता है

    • ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है

    • ठंड में जमा सुस्ती कम होती है

    • चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू या शहद भी मिला सकते हैं।

    2. अदरक-हल्दी वाला काढ़ा या पानी

    • सर्दियों में ठंड और संक्रमण से बचने के लिए सुबह अदरक-हल्दी-काली मिर्च वाला काढ़ा पीना बेहद लाभकारी है

    • अदरक-हल्दी वाला पानी पीने से गले की खराश से राहत मिलती है

    • इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, साथ ही शरीर में गर्माहट रहती है।

    3. ड्राई फ्रूट्स (भीगे हुए)

    • रातभर भिगोए हुए बादाम, किशमिश, अंजीर या अखरोट सुबह खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है।

    • इनके सेवन से हेल्दी फैट, विटामिन, ब्रेन बूस्ट, गर्माहट जैसे कई फायदे होते हैं।

    4. घी वाला गुनगुना दूध

    • सर्दियों में सुबह घी वाला दूध शरीर को अंदर से गर्म करता है और लंबी ऊर्जा देता है।

    • इससे हड्डियां मजबूत, स्किन ग्लोइंग और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है।

    5. गाजर-चुकंदर या आंवला जूस

    • सुबह गाजर/चुकंदर या आंवला जूस पीना सर्दियों में शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है।

    • यह खून बढ़ाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है और स्किन के लिए फायदेमंद है।

    6. हल्का मॉर्निंग वॉक और सूर्य नमस्कार

    • शरीर को गर्म रखने और सुस्ती हटाने के लिए 10–15 मिनट की मॉर्निंग वॉक और कुछ मिनट सूर्य नमस्कार बेहद असरदार है।

    • मांसपेशियां मजबूत, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना और मन ताजा रहता है।

    सर्दियों में सुबह सही चीजों से दिन की शुरुआत करने से शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक, गर्म और स्वस्थ रहता है। थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज़, हेल्दी ड्रिंक और पौष्टिक नाश्ता मिलकर आपकी विंटर मॉर्निंग को परफेक्ट बना देते हैं।


