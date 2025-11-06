Periods में कैसे क्रिकेट खेलती हैं महिला टीम? जानें दाग लगने से लेकर शारीरिक चुनौतियों के बारे में

लाइफस्टाइल डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 (Indian Women's Cricket Team 2025) में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। लेकिन इस चमकदार जीत के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है, जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं, वह है पीरियड्स के दौरान खेलना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये खिलाड़ी थकान, दर्द और ऐंठन से जूझ रही होती हैं, तब भी मैदान में कैसे दमदार प्रदर्शन करती हैं।

हार्मोनल बदलाव और शारीरिक चुनौतियाँ पीरियड्स के दौरान शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिनसे थकान, ऐंठन, मूड स्विंग्स और कमजोरी जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्रिकेट जैसे गेम में, जहां हर बॉल पर फोकस और एनर्जी जरूरी होती है, यह दौर खिलाड़ियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता।

टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी चिंता सफेद ड्रेस टेस्ट क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों को सफेद पैंट पहननी होती है, जिससे लीकेज या दाग लगने की संभावना बढ़ जाती है। 2021 में हुए इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट मैच में दोनों टीमों की कई खिलाड़ियों को पीरियड्स थे। उस समय अंपायरों ने इमरजेंसी ब्रेक की अनुमति दी थी, ताकि खिलाड़ी थोड़ी देर आराम कर सकें। यह कदम महिला क्रिकेट के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण बना। दर्द से राहत के लिए मेडिकल और फिटनेस मैनेजमेंट मैच से पहले खिलाड़ी हल्की पेनकिलर लेती हैं ताकि ऐंठन और दर्द को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही हॉट पैड का इस्तेमाल कर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर किया जाता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। लेकिन महिला क्रिकेटर सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं रहतीं। वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सहारा लेती हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान दर्द बढ़ जाए, तो वे कोच से बातचीत कर कुछ समय का ब्रेक लेती हैं ताकि रिकवरी हो सके।