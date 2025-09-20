मेरी खबरें
    World Alzheimer Day: युवाओं में क्यों बढ़ रही भूलने की समस्या? इन आसान तरीकों से तेज करें याददाश्त

    हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer’s Day) मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। अल्जाइमर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें याददाश्त, समझ और सोचने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है। शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय रहते इलाज से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:11:28 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:30:21 AM (IST)
    World Alzheimer’s Day 2025: हल्के में ना लें भूलने की बीमारी (AI-generated Image )

    1. वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर जरूरी जानकारी
    2. तनाव और खराब लाइफस्टाइल से बढ़ता
    3. अल्जाइमर का इलाज और थेरेपी विकल्प

    डिजिटल डेस्क: अल्जाइमर (Alzheimer’s Disease) दिमाग से जुड़ी ऐसी बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे ब्रेन के सेल्स प्रभावित होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण ब्रेन में एमोलेड बीटा प्रोटीन का जमाव माना जाता है। आमतौर पर यह समस्या 60 वर्ष की उम्र के बाद दिखाई देती है। हालांकि, खराब जीवनशैली, तनाव और नींद की कमी इसके खतरे को और बढ़ा देते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer’s Day 2024) पर जानें अल्जाइमर बीमारी के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज।

    अल्जाइमर बीमारी के शुरुआती लक्षण (Alzheimers' Symptomes)

    अल्जाइमर से जूझ रहे व्यक्ति को अक्सर शब्द याद नहीं आते। कभी गिलास को गिलास नहीं बोल पाते, कभी रास्ता भूल जाते हैं। भोजन करने के बाद भी याद नहीं रहता कि खाना खा लिया है। बीमारी बढ़ने पर मरीज लोगों को पहचानना बंद कर देता है और धीरे-धीरे खुद का ख्याल रखने में भी असमर्थ हो जाता है। रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम भी याद नहीं रहते।

    कम उम्र में भूलने की समस्या

    कम उम्र में भूलने की समस्या अक्सर अल्जाइमर नहीं होती। यह अधिकतर डिप्रेशन, कामकाज का दबाव, नींद की कमी या एकाग्रता की कमी की वजह से होता है। हालांकि, विटामिन बी12 की कमी या थायराइड असंतुलन से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। कम उम्र में अल्जाइमर के मामले बहुत दुर्लभ हैं।

    कब हों सतर्क

    अगर भूलने की समस्या लगातार बनी रहती है और दैनिक जीवन प्रभावित होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। विटामिन बी12 और थायमिन की कमी भी अल्जाइमर जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन वह वास्तविक अल्जाइमर नहीं होती।

    लाइफस्टाइल की भूमिका

    अल्जाइमर के पीछे खराब जीवनशैली का बड़ा हाथ है। देर रात तक जागना, स्क्रीन पर लगातार काम करना, असंतुलित खानपान और तनाव दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम, कोलेस्ट्रॉल से बचना और तनाव मुक्त रहना इस बीमारी से बचाव में मददगार हैं।

    इलाज और थेरेपी

    अल्जाइमर का इलाज लक्षण स्पष्ट होने पर शुरू होता है। इसमें दवाओं के साथ काग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, योग और प्राणायाम भी मदद करते हैं। मरीज को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए पढ़ाई, संगीत, पेंटिंग या कोई शौक अपनाना फायदेमंद होता है।

    बचाव के उपाय

    • तनाव से दूर रहें और दिमाग को सक्रिय रखें।

    • शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें।

    • नियमित व्यायाम करें और धूम्रपान से बचें।

    • तला-भुना, घी-तेल और चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें।

    • फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम और फिश ऑयल का सेवन करें।

    • रोजाना 6–8 घंटे की गहरी नींद लें।

