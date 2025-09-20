World Alzheimer Day: युवाओं में क्यों बढ़ रही भूलने की समस्या? इन आसान तरीकों से तेज करें याददाश्त

डिजिटल डेस्क: अल्जाइमर (Alzheimer’s Disease) दिमाग से जुड़ी ऐसी बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे ब्रेन के सेल्स प्रभावित होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण ब्रेन में एमोलेड बीटा प्रोटीन का जमाव माना जाता है। आमतौर पर यह समस्या 60 वर्ष की उम्र के बाद दिखाई देती है। हालांकि, खराब जीवनशैली, तनाव और नींद की कमी इसके खतरे को और बढ़ा देते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer’s Day 2024) पर जानें अल्जाइमर बीमारी के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज।

अल्जाइमर बीमारी के शुरुआती लक्षण (Alzheimers' Symptomes) अल्जाइमर से जूझ रहे व्यक्ति को अक्सर शब्द याद नहीं आते। कभी गिलास को गिलास नहीं बोल पाते, कभी रास्ता भूल जाते हैं। भोजन करने के बाद भी याद नहीं रहता कि खाना खा लिया है। बीमारी बढ़ने पर मरीज लोगों को पहचानना बंद कर देता है और धीरे-धीरे खुद का ख्याल रखने में भी असमर्थ हो जाता है। रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम भी याद नहीं रहते।

कम उम्र में भूलने की समस्या कम उम्र में भूलने की समस्या अक्सर अल्जाइमर नहीं होती। यह अधिकतर डिप्रेशन, कामकाज का दबाव, नींद की कमी या एकाग्रता की कमी की वजह से होता है। हालांकि, विटामिन बी12 की कमी या थायराइड असंतुलन से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। कम उम्र में अल्जाइमर के मामले बहुत दुर्लभ हैं। कब हों सतर्क अगर भूलने की समस्या लगातार बनी रहती है और दैनिक जीवन प्रभावित होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। विटामिन बी12 और थायमिन की कमी भी अल्जाइमर जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन वह वास्तविक अल्जाइमर नहीं होती।