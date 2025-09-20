धीरे-धीरे कम हो रही है याददाश्त? अल्जाइमर बीमारी का हो सकते हैं शिकार, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
World Alzheimer's Day 2025: 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। अगर आपको या आपके किसी परिचित को ये लक्षण दिखाई दें, तो किसी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:12:37 AM (IST)
Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:13:06 AM (IST)
World Alzheimers Day 2025
लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप किसी बातचीत या घटना को बार-बार भूलने लगे हैं और यह परेशानी आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करने लगी है, तो यह अल्जाइमर (Alzheimer’s Disease) की शुरुआती निशानी हो सकती है।
21 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer’s Day 2025) हमें इस बीमारी के प्रति जागरूक रहने का संदेश देता है। आइए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी अहम बातें।
क्या है अल्जाइमर?
अल्जाइमर एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें दिमाग की कोशिकाएं (Brain Cells) धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसका प्रमुख कारण ब्रेन में एमोलेड बीटा प्रोटीन का जमा होना माना जाता है। यह बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारी है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल इसकी संभावना को और बढ़ा देती है।
अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण
- सामान्य शब्द याद न आना या किसी चीज का नाम भूल जाना
- बार-बार रास्ता भटक जाना
- खाना खाकर भूल जाना
- धीरे-धीरे अपने करीबियों और रिश्तेदारों को पहचानने में कठिनाई
- अंततः खुद का ख्याल न रख पाना
क्या कम उम्र में भी हो सकता है अल्जाइमर?
युवाओं में भूलने की समस्या आमतौर पर डिप्रेशन, काम के दबाव, एकाग्रता की कमी या तनाव के कारण होती है। हालांकि, बहुत ही कम मामलों में कम उम्र में भी अल्जाइमर हो सकता है। इसके अलावा, विटामिन बी12 की कमी और थायराइड असंतुलन भी मेमोरी लॉस का कारण बन सकते हैं।
कब हों सतर्क?
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अल्जाइमर का जोखिम बढ़ जाता है।
- लगातार भूलने की समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
- बी12 और थायराइड की कमी से होने वाला मेमोरी लॉस अस्थायी होता है, लेकिन अल्जाइमर से अलग है।
लाइफस्टाइल कैसे बढ़ाता है खतरा?
- गलत जीवनशैली अल्जाइमर के खतरे को दोगुना कर देती है।
- नींद की कमी और लगातार स्क्रीन पर काम करना दिमाग पर बोझ डालता है।
- अनियमित खानपान और तला-भुना खाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे ब्रेन हेल्थ प्रभावित होती है।
- स्ट्रेस, शारीरिक निष्क्रियता और धूम्रपान भी जोखिम को बढ़ाते हैं।
अल्जाइमर का इलाज
- अल्जाइमर का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
- दवाइयों के साथ कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, योग और प्राणायाम से सुधार लाया जा सकता है।
- शुरुआती पहचान और सही उपचार से रोगी की स्थिति बेहतर हो सकती है।
बचाव के उपाय
- तनाव कम करें और हमेशा पॉजिटिव रहें।
- दिमाग को सक्रिय रखने के लिए कोई शौक अपनाएं।
- नियमित व्यायाम करें और ब्लड शुगर व बीपी कंट्रोल में रखें।
- धूम्रपान और अत्यधिक तैलीय भोजन से परहेज करें।
- फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम और फिश ऑयल (ओमेगा-3 फैटी एसिड) का सेवन करें।
- रोज़ाना 6-8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने का समय निश्चित करें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें।