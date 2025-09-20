धीरे-धीरे कम हो रही है याददाश्त? अल्जाइमर बीमारी का हो सकते हैं शिकार, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप किसी बातचीत या घटना को बार-बार भूलने लगे हैं और यह परेशानी आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करने लगी है, तो यह अल्जाइमर (Alzheimer’s Disease) की शुरुआती निशानी हो सकती है।

21 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व अल्जाइमर दिवस (World Alzheimer’s Day 2025) हमें इस बीमारी के प्रति जागरूक रहने का संदेश देता है। आइए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी अहम बातें।

क्या है अल्जाइमर?

अल्जाइमर एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें दिमाग की कोशिकाएं (Brain Cells) धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसका प्रमुख कारण ब्रेन में एमोलेड बीटा प्रोटीन का जमा होना माना जाता है। यह बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारी है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल इसकी संभावना को और बढ़ा देती है।