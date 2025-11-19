World Toilet Day: टॉयलेट, वॉशरूम या रेस्टरूम? जानें किस जगह पर कौन-सा नाम होता है सही

लाइफस्टाइल डेस्क। हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में इस दिन का उद्देश्य लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए जागरूक करना है।

हम सभी रोज टॉयलेट का उपयोग करते हैं और अक्सर इसे टॉयलेट या वॉशरूम कह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग जगहों पर इसके लिए अलग-अलग नाम इस्तेमाल होते हैं? टॉयलेट डे के अवसर पर जानिए किस जगह पर कौन-सा शब्द उपयोग किया जाता है।

बाथरूम

अक्सर लोग टॉयलेट को ही बाथरूम कह देते हैं। कई लोगों का मानना है कि बाथरूम केवल नहाने की जगह होता है, जबकि घरों में जो जगह नहाने, हाथ धोने और कभी-कभी शौच के लिए होती है, उसे भी बाथरूम कहा जाता है।

वॉशरूम

स्कूल, ऑफिस या किसी संस्थान में बने टॉयलेट के लिए वॉशरूम शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है. ऐसी जगह जहां शौच करने और हाथ धोने की सुविधा हो।

रेस्टरूम

मॉल, रेस्तरां या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर बने टॉयलेट को रेस्टरूम कहा जाता है। मतलब ग्राहकों के उपयोग के लिए उपलब्ध शौचालय वाला कमरा।

लैवेटरी

एयरप्लेन में टॉयलेट को आमतौर पर लैवेटरी कहा जाता है। फ्लाइट में आपने यह शब्द कई बार देखा या सुना होगा।

पाउडर रूम

पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे होटल, रेस्टोरेंट या थिएटर में महिलाओं के टॉयलेट को पाउडर रूम कहा जाता है। यह नाम थोड़ा अनोखा लगता है, लेकिन अंग्रेज़ी में यह सामान्य है।

