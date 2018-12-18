भोपाल। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र नए साल में होने की संभावना है। मंत्रिमंडल बनने के बाद ही सत्र की तारीख तय होने के संकेत हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में जातीय, क्षेत्रीय संतुलन के साथ दिग्गज नेताओं के समर्थकों की संतुलित संख्या तय नहीं हो पाने से इसमें देरी होने के आसार हैं।

दिग्विजय सिंह सरकार की 11वीं विधानसभा का पहला सत्र चुनाव परिणामों के करीब दो महीने बाद फरवरी में हुआ था। मगर अभी सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए सरकार को अनुपूरक बजट और लेखानुदान मांग लाना जरूरी है।

इस कारण 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को बुलाने में ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। मंत्रिमंडल की शपथ के बाद पहले सत्र को बुलाकर उसमें विधायकों की शपथ और अनुपूरक बजट व लेखानुदान मांगों को रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि अभी सरकार की प्राथमिकताएं मंत्रिमंडल बनाना और प्रशासनिक कसावट के लिए काम करना है। विधानसभा का पहला सत्र बुलाने के नियम को लेकर उन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा की है।