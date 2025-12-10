घर के अंदर मिली मालिक और मजदूर महिला की लाश, जानलेवा हमले में पत्नी भी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। कोतवाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लखनपुर में दो लोगों की अज्ञात हमलावर के द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों में मकान मालिक और घर पर मजदूर एक महिला शामिल हैं। अज्ञात द्वारा मृतक की पत्नी को भी जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है जिसे शहडोल मेडिकल रेफर किया गया है। यह वारदात मंगलवार- बुधवार दरमियानी की रात की है।

मृतकों के नाम बबलू उर्फ राजेंद्र पिता हंस लाल पटेल 42 वर्ष और सीमा पति एतु बैगा 25 वर्ष निवासी मालाड़ीह थाना जैतहरी है। बबलू की पत्नी रूपा पटेल 38 वर्ष घर पर गंभीर हालत में लहूलुहान अवस्था में मिली जिसे तुरंत जिला अस्पताल रवाना किया गया फिर शहडोल भेज दिया गया। बुधवार सुबह बबलू पटेल का बेटा आलोक 22 वर्ष से जब घर पहुंचा तब पूरे वारदात की जानकारी स्थानीय ग्रामीण और पुलिस को हुई। हत्या कुल्हाड़ी से की गई है।

बताया गया सीमा बैगा बबलू पटेल के यहां मजदूरी का काम किया करती है, जिसका शव रक्त रंजित अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस बल पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी है डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। बताया गया घर पर राजेंद्र उसकी पत्नी सहित 8 वर्षीय बालक घर पर थे। खेत में काम करने गया था बेटा वारदात को रात में सोते समय अंजाम दिया गया। बबलू का बेटा आलोक पटेल रात करीब 11 बजे ट्रैक्टर लेकर एक खेत में काम करने के लिए चला गया था। सुबह करीब 6 बजे जब वह घर आया तब घटना का पता चला। यह घटना आबादी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां निर्माणाधीन मकान बन रहा है।