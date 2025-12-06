ABVP के पूर्व नेता का अश्लील वीडियो निकला फेक, फोरेंसिक रिपोर्ट ने खोली सच्चाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद नेता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब इंडियन साइबर अकादमी ने गुरुवार को फोरेंसिक जांच रिपोर्ट जारी कर वीडियो को डीपफेक बताया है। वीडियो में उनके चेहरे और आवाज के साथ छेड़खानी की गई थी।

बदनाम करने को लेकर वीडियो वायरल अनूपपुर जिले के कोतमा निवासी आयुष राय ABVP के विभागीय संयोजक रह चुके हैं और इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। आयुष का कहना है कि 15 अगस्त को एक छात्र समूह से उनका विवाद हो गया था। विश्वविद्यालय के विरोधी खेमे ने व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने यह वीडियो बनाकर वायरल करवाया था। उन्होंने कोतमा और अमरकंटक थाने में इसकी शिकायत की थी। साइबर सेल ने इस वीडियो को जांच में लिया था।