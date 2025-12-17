IGNTU के प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील हरकत और शारीरिक संबंध के लिए दबाव देने का आरोप, शिकायत दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) के शिक्षक संघ के महासचिव एवं वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. नयन साहू पर एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में पास कराने के बदले उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इस संबंध में मंगलवार को अमरकंटक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
छात्रा के अनुसार, 15 दिसंबर को शाम करीब 5 बजे से 5:40 बजे तक डॉ. नयन साहू ने अपने शैक्षणिक कक्ष में उसके साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किया। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने कहा कि यदि वह उनकी अनुचित मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसे फेल कर दिया जाएगा और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
छात्रा ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने इस मामले की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी तो कुछ अधिकारियों, विज्ञान संकाय के प्रोफेसरों एवं शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और उसका शैक्षणिक करियर खराब करने की धमकी दी।
घटना के बाद खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए छात्रा ने न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को भी ई-शिकायत की गई है।
छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी शिक्षक ने उसे अकेले केबिन में बुलाकर शिक्षक-छात्र संबंधों की मर्यादा के विपरीत भाषा और व्यवहार किया, जिससे वह मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की स्थिति में है। छात्रा ने आरोपी को उससे किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से रोकने तथा मामले की निष्पक्ष, संवेदनशील और त्वरित जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने बताया कि मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। आरोपी पक्ष का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
छात्रा यह शिकायत अमरकंटक थाने में लेकर आई है। बयान कथन लिए जा रहे हैं।
-नवीन तिवारी एसडीओपी, पुष्पराजगढ़