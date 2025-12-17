IGNTU के प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील हरकत और शारीरिक संबंध के लिए दबाव देने का आरोप, शिकायत दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) के शिक्षक संघ के महासचिव एवं वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. नयन साहू पर एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में पास कराने के बदले उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इस संबंध में मंगलवार को अमरकंटक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

छात्रा के अनुसार, 15 दिसंबर को शाम करीब 5 बजे से 5:40 बजे तक डॉ. नयन साहू ने अपने शैक्षणिक कक्ष में उसके साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किया। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने कहा कि यदि वह उनकी अनुचित मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसे फेल कर दिया जाएगा और जान से मारने की धमकी भी दी गई।