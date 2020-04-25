घर-घर ध्वज फहरा कर मनाएंगे श्री परशुराम जयंती

जरूरत पड़ने पर लगाए------

सारंगपुर(नवदुनिया न्यूज)। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रविवार को मनाएंगे। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत तथा शासन के निर्देशों के अनुपालन के तहत सार्वजनिक रूप से एकत्र होकर समारोह का आयोजन किया जाना संभव नहीं है। सर्व ब्राह्मण समाज सारंगपुर के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र मिश्रा ने समाज जनों से अनुरोध किया है किभगवान परशुराम का जन्मदिन अपने घरों में ही रहकर पूर्ण श्रद्घा, भक्ति व सादगी से मनाते हुए घर-घर ध्वज फहराएंगे। समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हीरालाल पालीवाल के निवास पर जाकर उन्हें ध्वज भेंट किया। बीके शर्मा, पंकज पालीवाल, प्रदीप जोशी, संजय शर्मा, अंजना अमित दुबे, अंकित अवस्थी, विजय पालीवाल, सुनील उपाध्याय, अनूप पालीवाल, भावेश शर्मा, रवि पालीवाल, जय प्रकाश जोशी, रजत शर्मा, अंतरिक्ष पारीक, शुभम शर्मा द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए स्वजातिय बंधु के घर-घर ध्वज पहुंचाया जा रहा है।