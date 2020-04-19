आज घर में ही मनाएंगे सेन जयंती
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Sun, 19 Apr 2020 04:11:29 AM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Apr 2020 04:11:29 AM (IST)
लॉकडाउन के चलते संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती रविवार को घरों में ही मनाई जाएगी। सर्व सेन समाज मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश चौहान एवं सेन समाज नगर अध्यक्ष जुगल चौहान ने समाज जानो से अनुरोध किया है कि अखिल भारतीय सेन भक्तिपीठ के प्रथम पीठाधीश्वर सेनाचार्य स्वामी अचलानंद जी महाराज जोधपुर-पुष्कर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस की महामारी के कारण सभी समाजजन- सेनबंधु आज विश्वभारती संत, भगवान विष्णु के अवतार, दार्शनिक, भाग्यविधाता, परमपूज्य बोधित्व सेनजी महाराज की जयंती अपने-अपने घर पर रहकर ही मनाये।