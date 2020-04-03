चिंता नहीं करें अखबार पूरी तरह सुरक्षित, मिलती रहेगी सूचनाएं

आज के आधुनिक दौर में आधुनिक मशीनों से तैयार होकर, कर्मयोगी के माध्यम से सुरक्षित आप तक पहुचता है अखबार

सचित्र एसआरपी 6 सुरेश चौहान, समाजसेवी, सारंगपुर।

7 कर्मयोगी ने गांव में बांटे मास्क।नवदुनिया।

8 समाजसेवी माणकचंद्र बरडिया नवदुनिया समाचार पत्र पड़ते हुए।नवदुनिया।

सारंगपुर(नवदुनिया न्यूज)।

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने-अपने स्तर पर जागरुकता दिखा रहे है, चीजो को छुने से घबराते है और कईयों को यह वहम है कि अखबार के माध्यम से भी कही हम संक्रमित न हो जाए। इस शंका को दूर करते हुए नगर के वरिष्ठ पत्र लेखक एवं समाजसेवी सुरेश चौहान कहते है कि आप पूरी तरह निश्चिंत होकर सपरिवार अख़बार का आनंद लीजिये , क्योंकि इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही आपको देश और दुनिया मे क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिलती है, साथ ही कोरोना जेसी आपदा से लड़ने की टिप्स भी मिलेगी। बीते जमाने की बात है कि अखबार हजारो हाथो से होकर निकलता था और इसकी प्रिंटिंग स्याही खतरनाक होती थी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में ऐसा नही है, आधुनिक मशीनों से तैयार होकर, कर्मयोगी के माध्यम से सुरक्षित आप तक पहुंचता है। इसलिये आप भी निश्चिंत होकर सपरिवार इसका कोरोना जैसी विपदा भगाने में सहयोग करें।