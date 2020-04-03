चिंता नहीं करें अखबार पूरी तरह सुरक्षित, मिलती रहेगी सूचनाएं

आज के आधुनिक दौर में आधुनिक मशीनों से तैयार होकर, कर्मयोगी के माध्यम से सुरक्षित आप तक पहुचता है अखबार
सचित्र एसआरपी 6 सुरेश चौहान, समाजसेवी, सारंगपुर।
7 कर्मयोगी ने गांव में बांटे मास्क।नवदुनिया।
8 समाजसेवी माणकचंद्र बरडिया नवदुनिया समाचार पत्र पड़ते हुए।नवदुनिया।
सारंगपुर(नवदुनिया न्यूज)।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने-अपने स्तर पर जागरुकता दिखा रहे है, चीजो को छुने से घबराते है और कईयों को यह वहम है कि अखबार के माध्यम से भी कही हम संक्रमित न हो जाए। इस शंका को दूर करते हुए नगर के वरिष्ठ पत्र लेखक एवं समाजसेवी सुरेश चौहान कहते है कि आप पूरी तरह निश्चिंत होकर सपरिवार अख़बार का आनंद लीजिये , क्योंकि इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही आपको देश और दुनिया मे क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिलती है, साथ ही कोरोना जेसी आपदा से लड़ने की टिप्स भी मिलेगी। बीते जमाने की बात है कि अखबार हजारो हाथो से होकर निकलता था और इसकी प्रिंटिंग स्याही खतरनाक होती थी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में ऐसा नही है, आधुनिक मशीनों से तैयार होकर, कर्मयोगी के माध्यम से सुरक्षित आप तक पहुंचता है। इसलिये आप भी निश्चिंत होकर सपरिवार इसका कोरोना जैसी विपदा भगाने में सहयोग करें।
वर्षो से नवदुनिया से पाठक रहे समाजसेवी माणकचंद्र बरडिया कहते है कि अखबार से कोरोना फेलने की अफवाहे बिलकुल गलत है मैं इसका खंडन करता हूं। अखबार से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है, बल्कि संक्रमण से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इसलिए मैं प्रतिदिन नवदुनिया पड़ता हूंं और जानकारियों अपनों तक पहुंचाता हूं।
कर्मयोगी ने बांटे मास्क
इस संकट में भी कडी मेहनत और लग्न के साथ कर्मयोगियों द्वारा जहां एक और घर-घर अखबार पहुंचाया जा रहा है वहीं अन्य सेवाएं भी उनके द्वारा की जा रही है। बुधवार को भी पड़ाना में कर्मयोगी चांदखां मंसूरी ने ग्रामीणों को निःशुल्क मास्क वितरित करते हुए कोरोना से बचाने के लिए प्रेरित किया और घर में रहने की सलाह दी। इस मौके पर अनेक लोग शारीरिक दूरी के मुताबिक उपस्थित थे।