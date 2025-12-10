सागर में दुर्घटना का शिकार हुई बीडीडीएस टीम ने बालाघाट में माओवादी डंप ढूंढने में निभाई थी अहम भूमिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट में माओवाद विरोधी अभियान में घने जंगलों की सघन सर्चिंग कर माओवादी डंप बरामद करने वाली बीडीडीएस टीम का वाहन बुधवार अलसुबह लगभग चार बजे भीषण हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र के ग्राम जीकुनी के पास हाइवे पर तब हुआ जब बीडीडीएस की पांच सदस्यीय टीम बालाघाट में ड्यूटी पूरी कर मुरैना लौट रही थी।

दुर्घटनाग्रस्त बीडीडीएस वाहन बालाघाट जिले की पाथरी चौकी में पिछले दो माह से तैनात था। ये टीम माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सघन सर्चिंग कर माओवादी डंप खोजने में अहम भूमिका निभा रही थी। टीम ने हाल में दो स्थानों से बड़ी मात्रा में माओवादी डंप बरामद किया था।

पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

बीडीडीएस वाहन की जीकुनी के पास कंटेनर से सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पुलिस वाहन बुरा तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में बीडीडीएस टीम के चार पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उन्हें तत्काल सागर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भोपाल के एक निजी अस्पताल भेजा गया है।

बलिदान हुए पुलिसकर्मियों में आरक्षक प्रद्युम्न दीक्षित (मुरैना), आरक्षक अमन कौरव (मुरैना), चालक परमलाल तोमर (मुरैना) और डाग मास्टर विनोद शर्मा (मुरैना) शामिल हैं। जबकि राजीव चौहान (भिंड) की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हालांकि, हादसा कैसे हुआ ये स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार, हादसे के पीछे घना कोहरा को भी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा, इस हाइवे मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है। आशंका है कि रोड से विपरीत दिशा से आने पर पुलिस वाहन और कंटेनर की भिड़ंत हुई होगी।