java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: ऋतुराज गायकवाड डेवोन कॉनवे मोईन अली नारायण जगदीशन अंबाती रायडू एमएस धोनी (C) (W) मिचेल सैंटनर सिमरजीत सिंह मुकेश चौधरी प्रशांत सोलंकी मथीषा पथिराना ट्रेंट बोल्ट प्रसिद्ध कृष्णा रविचंद्रन अश्विन युजवेंद्र चहल ओबेड मैक्कॉय Chennai 55/1 in 5.1 overs 2nd wkt Partnership: 53 off 25 balls between D Conway (14) and M Ali (39) M Ali T20 fifty: 51 runs in 19 balls (8x4) (3x6) Mandatory Power play (1-6): Chennai 75/1 Strategic Time-out: Chennai 75/1 in 6.0 overs Referral 1 (7.3 ovs): D Conway against RAJ (LBW) Unsuccessful (RAJ: 2, CHE: 2) (Retained) Chennai 85/2: D Conway lbw b Ravichandran Ashwin 16(14) MS Dhoni dropped on 0 by S Samson in 10.5 overs Chennai 100/4 in 11.5 overs MS Dhoni dropped on 3 by S Samson in 12.2 overs Strategic Time-out: Chennai 108/4 in 13.0 overs 5th wkt Partnership: 50 off 51 balls between M Ali (22) and MS Dhoni (26) Chennai 150/6 in 19.6 overs Innings Break: Chennai 150/6 in 20.0 overs यशस्वी जयसवाल