    बालाघाट में हितग्राहियों ने शराब में खर्च कर दी आवास योजना की राशि, 17 पर केस दर्ज करने की तैयारी

    PM Kisan Yojana: मध्य प्रदेश के बालाघाट में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली राशि की कई हितग्राहियों ने शराब पी ली, तो कइयों ने अपने शौक पूरे किए हैं। ये खुलासा हुआ है उन हितग्राहियों से पुलिस की पूछताछ में, जिनके खिलाफ नपा सीएमओ बीडी कतरोलिया ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 09:24:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 09:24:05 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली राशि की कई हितग्राहियों ने शराब पी ली, तो कइयों ने अपने शौक पूरे किए हैं। ये खुलासा हुआ है उन हितग्राहियों से पुलिस की पूछताछ में, जिनके खिलाफ नपा सीएमओ बीडी कतरोलिया ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। दरअसल, योजना के अंतर्गत ऐसे 17 हितग्राही नपा के लिए परेशानी बन चुके हैं, जिन्हें पीएम आवास योजना की राशि (डेढ़ लाख रुपये) तो मिल गई, लेकिन उन्होंने मकान ही नहीं बनाया।

    नपा को ऐसे हितग्राहियों से राशि वसूलने में पसीने छूट रहे हैं। सीएमओ कतरोलिया ने कोतवाली में आवेदन देकर हितग्राहियों पर प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया है। वहीं, पुलिस ने उन्हें दिसंबर तक पैसे लौटाने की मोहलत दी है। अन्यथा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विविध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सख्ती के बाद 7-8 हितग्राहियों ने राशि लौटाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है।


    133 को आबंटित हुई 1.14 करोड़ की राशि

    नगर पालिका बालाघाट ने पीएम आवास योजना के तहत 133 हितग्राहियों को एक करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि आबंटित की थी, लेकिन इन हितग्राहियों ने इससे आवास ही नहीं बनाया। शासन के निर्देश के बाद नपा ने हितग्राहियों के नाम सरेंडर तो करा लिए, लेकिन योजना की राशि नहीं वसूल सकी। कई हितग्राही आवास छोड़कर चले गए हैं, तो कुछ ने आवास बेच दिया है। वसूली को लेकर नपा का अमला जुटा हुआ है, लेकिन कई हितग्राही राशि लौटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए नपा ने अब पुलिस की मदद ली है।

    इससे पहले भी नपा ने छह हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीएमओ के मुताबिक, डिफाल्टर हितग्राहियों के नामों की होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों में चस्पा की गई थी। राशि नहीं दे रहे 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थाने में आवेदन दिया है।

    56 हितग्राहियों के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय से आरआरसी जारी कराई जा रही है। 20 हितग्राहियों की कुर्की की कार्यवाही प्रचलन में है।

    नपा सीएमओ ने योजना की राशि न लौटाने वाले हितग्राहियों पर प्रकरण दर्ज करने आवेदन दिया है। हितग्राहियों को दिसंबर अंत तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी राशि नहीं लौटाई तो उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कामेश धूमकेती, निरीक्षक, कोतवाली।

