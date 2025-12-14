मेरी खबरें
    सिवनी-बालाघाट मार्ग पर कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक की मौत; चार घायल

    बालाघाट-सिवनी मार्ग पर रविवार रात कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को हादसे का कारण माना है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 11:13:47 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 11:22:15 PM (IST)
    ट्रक और कार में भिड़ंत

    1. बालाघाट-सिवनी मार्ग पर हादसा
    2. ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत
    3. हादसे में एक की मौत, 4 घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: बालाघाट-सिवनी मार्ग पर रविवार रात के भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जानकारी के अनुसार, मरने और घायल होने वाले सभी बालाघाट के रहने वाले हैं। हादसा रविवार रात सात से आठ बजे के बीच सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में तब हुआ, जब बालाघाट निवासी पांच लोग कार से सिवनी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बेहरई में हनुमान मंदिर के पास कार (जेस्ट) और सामने से आ रहे ट्रक एमपी 20 एचबी 5338 से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।


    लालबर्रा थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि हादसा सिवनी के बरघाट थाना अंतर्गत हुआ है। बरघाट पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। जबकि मृतक के शव को मरचुरी में रखा गया है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।

    हादसे में इरसाद पिता कल्लू खान निवासी बालाघाट की दर्दनाक मौत हुई है। जबकि बालाघाट के ही जुबैर शेख पिता जमीर शेख, तौफीक खान पिता जमीर खान, सौरभ पांडे पिता सेवकराम पांडे, फैज खान पिता शाहिद खान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

