सिवनी-बालाघाट मार्ग पर कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक की मौत; चार घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: बालाघाट-सिवनी मार्ग पर रविवार रात के भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, मरने और घायल होने वाले सभी बालाघाट के रहने वाले हैं। हादसा रविवार रात सात से आठ बजे के बीच सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में तब हुआ, जब बालाघाट निवासी पांच लोग कार से सिवनी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बेहरई में हनुमान मंदिर के पास कार (जेस्ट) और सामने से आ रहे ट्रक एमपी 20 एचबी 5338 से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।