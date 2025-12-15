मेरी खबरें
    MP में मंत्री रहे लिखीराम कावरे हत्या और झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल था माओवादी कबीर, पूछताछ में खुल रहे राज

    7 दिसंबर को बालाघाट में आत्मसमर्पण करने वाले 10 कुख्यात माओवादियों में शामिल कबीर कई जघन्य हिंसक अपराधों में शामिल रह चुका है। माओवादी मध्य प्रदेश में मंत्री रहे लिखिराम कावरे की 1999 में हत्या की और छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड जैसे मामलों में शामिल था। उसने मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की भी हत्या की है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 03:37:50 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 03:55:16 AM (IST)
    कुख्यात माओवादी कबीर

    1. 62 लाख का इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर कई माओवादी हिंसाओं में गुनहगार
    2. 2013 में छग के झीरम घाटी में 32 लोगों की हत्या में शामिल था कबीर
    3. मुखबिरी का आरोप लगाते हुए कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: सात दिसंबर की सर्द रात आईजी बंगला पहुंचकर आत्मसमर्पण का फैसला लेने वाले केबी डिविजन के दस माओवादियों में शामिल एमएमसी सचिव और 62 लाख का इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर बालाघाट में उन हिंसक घटनाओं का गुनाहगार है, जिसने बालाघाट को दहला दिया था। 2013 में छग के झीरम घाटी में 32 लोगों की हत्या में शामिल कबीर बालाघाट में मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की निर्मम हत्याओं में भी शामिल रहा है।

    पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि वर्ष 2021 व 2022 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से लगे गांव मालखेड़ी के तीन ग्रामीणों की हत्याएं की थी। छग में आठ दिसंबर को कुख्यात माओवादी रामधेर के साथ सरेंडर करने वाला 33 लाख का इनामी चंदू उर्फ नरेश 1999 में हुई मप्र शासन में मंत्री रहे लिखीराम कावरे की जघन्य हत्या शामिल था।


    हालांकि, पूछताछ के लिए छग गई बालाघाट पुलिस को चंदू ने बताया है कि उसे पहले से लिखीराम कावरे की हत्या की जानकारी थी। परिवहन मंत्री रहे कावरे की निर्मम हत्या ने पूरे देश का हिलाकर रख दिया था। मंगलवार को लिखीराम कावरे की 26वीं पुण्यतिथि है।

    27 माओवादियों ने की थी तत्कालीन मंत्री की हत्या

    कल मंगलवार को तत्कालीन मंत्री लिखिराम कावरे की 26वीं पुण्यतिथि है। इस बीच मप्र से माओवाद हिंसा के सफाए और लिखीराम कावरे हत्याकांड में चंदू के शामिल होने की खबर ने 26 साल पुराने जख्म को हरा कर दिया है। इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था।

    वर्ष 2015 में पुलिस की गिरफ्त में आया 35 लाख का इनामी दिलीप गुहा ने भी तब मंत्री कावरे की हत्या से जुड़ी कई राज उगले थे। ये हत्या 27 माओवादियों ने मिलकर की थी। हत्या की आंध्रप्रदेश में योजना बनी थी। हत्याकांड में मलाजखंड दलम के 12 और स्पेशल गुरिल्ला स्क्वॉड (एसजीएस) के 15 माओवादी शामिल थे। उन्होंने 16 दिसंबर 1999 को मंत्री कावरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी।

    कब, कैसे हुई मालखेड़ी के तीन ग्रामीणों की हत्या

    • वन श्रमिक की मुखबिरी के नाम पर कर दी हत्या

    22-23 मार्च 2022: रात करीब तीन बजे कबीर सहित अन्य हथियारबंद माओवादियों ने कान्हा के मुक्की गेट के पास समानपुर रोड पर ड्यूटी पर तैनात सुखदेव पिता माधो परते (25) की हत्या कर दी थी। सुखदेव मालखेड़ी का रहने वाला था और वन विभाग में वन श्रमिक के पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मी था। उसकी हत्या मुखबिरी की शक में की गई थी। माओवादियों ने सुखदेव को मारकर 6 नवंबर 2020 को मालखेड़ी में महिला माओवादी शारदा पुंजे के एनकाउंटर का बदला लिया था।

    • नींद से जगाया और गोली मारकर कर दी हत्या

    12-13 नवंबर 2021: सुखदेव की हत्या से लगभग चार महीने पहले कबीर और उसके तीन साथियों ने मालखेड़ी के ही दो ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने की वजह पुलिस की मुखबिरी का शक। दो महिला व दो पुरुष हथियारबंद माओवादी रात तीन बजे यदुनाथ उर्फ संतोष पिता झुमुकलाल यादव को नींद से जगाते हैं। बाहर रोड पर लाकर जगदीश पिता तेजराम पटले के बारे में पूछते हैं। दोनों को गांव में दूर ले जाकर गोली मारकर यदुनाथ और जगदीश की हत्या कर देते हैं।

    दीपक पर भी हत्याओं में शामिल होने की आशंका

    दीपक मलाजखंड दलम में डीवीसीएम (डिविजनल कमेटी मेंबर) के पद पर था। 29 लाख का इनामी दीपक बेहद चालाक और खूंखार माओवादियों में से एक माना जाता है। उसकी ही निशानदेही पर हॉकफोर्स ने सिरका के जंगल में डंप से 11 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।

    पुलिस को आशंका है कि दीपक 27 जून 2021 को रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बम्हनी में हुई एक ग्रामीण की हत्या में शामिल था। बम्हनी के भागचंद अड़मे की भी मुखबिरी के शक पर माओवादियों ने हत्या कर दी थी। मुखबिरी के नाम पर हुई अन्य हत्याओं में भी दीपक के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर पुलिस लगातार दीपक से पूछताछ कर रही है।

