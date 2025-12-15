MP में मंत्री रहे लिखीराम कावरे हत्या और झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल था माओवादी कबीर, पूछताछ में खुल रहे राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: सात दिसंबर की सर्द रात आईजी बंगला पहुंचकर आत्मसमर्पण का फैसला लेने वाले केबी डिविजन के दस माओवादियों में शामिल एमएमसी सचिव और 62 लाख का इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर बालाघाट में उन हिंसक घटनाओं का गुनाहगार है, जिसने बालाघाट को दहला दिया था। 2013 में छग के झीरम घाटी में 32 लोगों की हत्या में शामिल कबीर बालाघाट में मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की निर्मम हत्याओं में भी शामिल रहा है।

पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि वर्ष 2021 व 2022 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से लगे गांव मालखेड़ी के तीन ग्रामीणों की हत्याएं की थी। छग में आठ दिसंबर को कुख्यात माओवादी रामधेर के साथ सरेंडर करने वाला 33 लाख का इनामी चंदू उर्फ नरेश 1999 में हुई मप्र शासन में मंत्री रहे लिखीराम कावरे की जघन्य हत्या शामिल था।

हालांकि, पूछताछ के लिए छग गई बालाघाट पुलिस को चंदू ने बताया है कि उसे पहले से लिखीराम कावरे की हत्या की जानकारी थी। परिवहन मंत्री रहे कावरे की निर्मम हत्या ने पूरे देश का हिलाकर रख दिया था। मंगलवार को लिखीराम कावरे की 26वीं पुण्यतिथि है। 27 माओवादियों ने की थी तत्कालीन मंत्री की हत्या कल मंगलवार को तत्कालीन मंत्री लिखिराम कावरे की 26वीं पुण्यतिथि है। इस बीच मप्र से माओवाद हिंसा के सफाए और लिखीराम कावरे हत्याकांड में चंदू के शामिल होने की खबर ने 26 साल पुराने जख्म को हरा कर दिया है। इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था।