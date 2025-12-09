मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्री-बोर्ड का अंग्रेजी विषय का पर्चा हल कर घर लौटे छात्र का शव फंदे पर मिला

    घटना के बाद पीएम रुप में रुपांश के साथी दोस्त भी पहुंचे। प्रेमलता के अनुसार उनका पुत्र रुपांश पढ़ाई में हर क्लास में अव्वल रहा हैं। 10वीं में 94 प्रतिशत के साथ टाॅपर रहा, तो इस वर्ष ही 11वीं में गणित विषय से 92 प्रतिशत अंक हासिल किए। 12वीं की पढ़ाई के साथ वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:11:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:11:42 PM (IST)
    प्री-बोर्ड का अंग्रेजी विषय का पर्चा हल कर घर लौटे छात्र का शव फंदे पर मिला
    पीएम रूम में विलाप करते स्वजन।

    HighLights

    1. निकुंज धाम कॉलोनी की है घटना
    2. पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
    3. परिजनों का रो-रोकर है बुरा हाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के अंजड़ नाका के समीप मधुबन कॉलोनी के पास निकुंज धाम कॉलोनी में मंगलवार दोपहर सनसनी फैल गई। 12वीं के एक छात्र का शव फंदे पर झूलता मिला। मृतक की नानी के अनुसार छत पर लगे झूले के एंगल में नल के प्लास्टिक पाइप का फंदा बंधा था।

    इसके बाद तत्काल स्वजन व पड़ोसी उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित किया। घटना से कुछ देर पूर्व ही छात्र 12वीं प्री बोर्ड एग्जाम देकर घर लौटा था।

    घटना के बाद बालक के स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पीएम रूप परिसर में उनकी नानी बेशुद हो गई। जिस पर डॉक्टर चेकअप के लिए पहुंचे और ओआरएस का घोल पिलाया। मृतक की नानी के अनुसार रुपांश परीक्षा देकर आया और अपने स्टडी रूम में चला गया था।


    कुछ देर बाद उसे आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। उनके पास दूसरी चाबी थी, जिससे दरवाजा खोला तो रुपांश का शव नल के पाइप के फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पास में रहने वालों की मदद से कार में रुपांश को जिला अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

    माता शिक्षिका, पिता मैकेनिकल इंजीनियर

    मृतक छात्र की माता प्रेमलता मुजाल्दे के अनुसार वे ग्राम बोरलाय संकुल क्षेत्र एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और उनके पति जामसिंह मुजाल्दे उज्जैन में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उनका 17 वर्षीय पुत्र रुपांश मुजाल्दे सुबह प्री बोर्ड एग्जाम देने गया था। वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे अपने स्कूल जाती हैं और शाम को लौटती हैं। इस दौरान समीप ही रहने वाली उसकी माता प्रतिदिन छोटे बालक व रुपांश की देखरेख के लिए घर आती है। मंगलवार को वे स्कूल चली गई थी। प्रतिदिन का यही रूटीन रहता हैं।

    पढ़ाई में था अव्वल, आईआईटी की तैयारी कर रहा था

    घटना के बाद पीएम रुप में रुपांश के साथी दोस्त भी पहुंचे। प्रेमलता के अनुसार उनका पुत्र रुपांश पढ़ाई में हर क्लास में अव्वल रहा हैं। 10वीं में 94 प्रतिशत के साथ टाॅपर रहा, तो इस वर्ष ही 11वीं में गणित विषय से 92 प्रतिशत अंक हासिल किए। 12वीं की पढ़ाई के साथ वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना स्पेस इंजीनियर बनने का था। रुपांश के दोस्तों के अनुसार हर वर्ष स्कूल में टॉपर बच्चों के पोस्टर में रुपांश का फोटो लगता था। वो पढ़ाई में काफी तेज था और कोचिंग के बजाय घर पर ही पढ़ाई करता था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.