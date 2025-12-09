प्री-बोर्ड का अंग्रेजी विषय का पर्चा हल कर घर लौटे छात्र का शव फंदे पर मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के अंजड़ नाका के समीप मधुबन कॉलोनी के पास निकुंज धाम कॉलोनी में मंगलवार दोपहर सनसनी फैल गई। 12वीं के एक छात्र का शव फंदे पर झूलता मिला। मृतक की नानी के अनुसार छत पर लगे झूले के एंगल में नल के प्लास्टिक पाइप का फंदा बंधा था।

इसके बाद तत्काल स्वजन व पड़ोसी उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित किया। घटना से कुछ देर पूर्व ही छात्र 12वीं प्री बोर्ड एग्जाम देकर घर लौटा था। घटना के बाद बालक के स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पीएम रूप परिसर में उनकी नानी बेशुद हो गई। जिस पर डॉक्टर चेकअप के लिए पहुंचे और ओआरएस का घोल पिलाया। मृतक की नानी के अनुसार रुपांश परीक्षा देकर आया और अपने स्टडी रूम में चला गया था।

कुछ देर बाद उसे आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। उनके पास दूसरी चाबी थी, जिससे दरवाजा खोला तो रुपांश का शव नल के पाइप के फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पास में रहने वालों की मदद से कार में रुपांश को जिला अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। माता शिक्षिका, पिता मैकेनिकल इंजीनियर मृतक छात्र की माता प्रेमलता मुजाल्दे के अनुसार वे ग्राम बोरलाय संकुल क्षेत्र एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और उनके पति जामसिंह मुजाल्दे उज्जैन में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उनका 17 वर्षीय पुत्र रुपांश मुजाल्दे सुबह प्री बोर्ड एग्जाम देने गया था। वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे अपने स्कूल जाती हैं और शाम को लौटती हैं। इस दौरान समीप ही रहने वाली उसकी माता प्रतिदिन छोटे बालक व रुपांश की देखरेख के लिए घर आती है। मंगलवार को वे स्कूल चली गई थी। प्रतिदिन का यही रूटीन रहता हैं।