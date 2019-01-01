अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन

टिमरनी। नवदुनिया न्यूज
आगामी माह में आयोजित मील्स रुबेला टीकाकरण अभियान से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित कार्यशाला में ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यशाला में अभियान की जानकारी डॉ. राजेश मीणा ने दी। उन्होंने बताया की अभियान के तहत 9 माह से 15वर्ष तक के बधाों को टीका लगाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का आपसी समन्वय से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। डॉ मीणा ने मिल्स और खसरा रोग से संबंधित तकनीकी जानकारी दी।
-----
नप द्वारा सतरंगी लाइव स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू
टिमरनी। नगर परिषद के द्वारा सतरंगी लाइव स्वच्छता जागरूकता अभियान दिनांक 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा। अभियान के तहत 31 दिसंबर 2018 को शासकीय नगर पालिका माध्यमिक शाला शुक्रवारा टिमरनी के छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छता जागरूकता विषय पर चर्चा हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं से सतरंगी लाइव स्वच्छता व जागरूकता के संबंध में विशेष चर्चा की गई। स्वच्छता संबंधी प्रश्न पूछे गए। वह छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।