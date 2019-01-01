अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन

टिमरनी। नवदुनिया न्यूज

आगामी माह में आयोजित मील्स रुबेला टीकाकरण अभियान से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित कार्यशाला में ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यशाला में अभियान की जानकारी डॉ. राजेश मीणा ने दी। उन्होंने बताया की अभियान के तहत 9 माह से 15वर्ष तक के बधाों को टीका लगाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का आपसी समन्वय से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। डॉ मीणा ने मिल्स और खसरा रोग से संबंधित तकनीकी जानकारी दी।