Betul News: नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत

बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के सांईखेड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम ढोढरा मोहार की खरपड़ा नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई।सांईखेड़ा थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने बताया कि मंगलवार दोपहर में ढोढरा माेहार गांव के पास खरपड़ा नदी में गोंडी गौला निवासी आर्यन पिता प्रेमलाल (11) , ढोढरा मोहार निवासी आयुष पिता राजाराम सरयाम (6), हिमांजय पिता मिलाप कुमरे (10) और शिवम पिता राजू कुमरे (8) नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में जाकर डूबने लगे। शिवम ने नदी में झाड़ियां पकड़ ली और नदी के किनारे पर पहुंच गया।

आर्यन, आयुष और हिमांजय गहरे पानी में चले गए और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। किनारे पर आए शिवम ने गांव में पहुंचकर लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी डहेरिया ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से नदी में बच्चों की तलाश की गई। देर शाम तक सभी तीनों बच्चों के शव नदी से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मुलताई के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीन बच्‍चों की मौत से गांव में मातम पसरा है और स्‍वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।