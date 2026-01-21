MP Road Accident: तेज रफ्तार जीप ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 साल की छात्रा की मौत, 11 बच्चे घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार सुबह भैंसदेही–गुदगांव मार्ग पर गैस गोदाम के पास निजी स्कूल की आटो और जीप के बीच हुई टक्कर में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़गांव के विद्या संस्कार पीठ (वेदिका पीठ) स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही आटो को गैस गोदाम के पास सामने से आ रही जीप क्रमांक एमपी 06 पी 0902 ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आटो अनियंत्रित होकर पूर्णा नदी के पास पलट गई।

हादसे में 7 वर्षीय छात्रा हर्षिता पाटणकर, पिता पवन पाटणकर, निवासी ग्राम हनुमानढाना की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि हर्षिता कक्षा पहली की छात्रा थी और हादसे के समय आटो चालक सोनू पाटनकर की बगल वाली सीट पर बैठी थी। आटो में कुल 15 बच्चे सवार थे, जिनमें से 11 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें पांच बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में चालक सोनू पाटनकर भी स्टीयरिंग में फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर बच्चों और चालक को जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया है। टक्कर के बाद जीप भी सड़क किनारे पलट गई। उसमें सवार दो लोग हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हादसा स्कूल से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर हुआ।