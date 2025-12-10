मेरी खबरें
    भिंड के लहार में नानपुरा में टूटी पुलिया से ट्रैक्टर-ट्राली नहर में गिरी, तीन किसानों की मौत

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार में टूटी पुलिया से एक ट्रैक्टर ट्राली नीचे नहर में जा गिरी, इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार तीन किसानों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों किसान यूपी में अपनी फसल बेचकर वापस लौट रहे थे। हादसा मंगलवार देर रात हुआ। हादसा रात के अंधेरे में होने से किसी को इसका पता नहीं चला।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 09:40:32 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:53:00 AM (IST)
    1. किसान यूपी से धान बेचकर वापस लौट रहे थे
    2. सुबह आस-पास के किसानों ने नहर में देखी ट्रैक्टर
    3. ट्रैक्टर ट्राली के पास तीन किसानों के शव पड़े थे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड के लहार थाना अंतर्गत नानपुरा गांव के पास टूटी पड़ी पुलिया से गुजरते समय ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों किसान उत्तर प्रदेश में धान बेचकर अपने गांव लौट रहे थे। घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है।

    मृतकों की पहचान रावतपुरा सानी निवासी 80 वर्षीय झींगुरी सिंह राजपूत, 70 वर्षीय बलवीर सिंह राजपूत और 35 वर्षीय शिब्बू उर्फ शिवेंद्र सिंह राजपूत (35) के रूप में हुई है। बता दें कि तीनों किसान मंगलवार देर शाम यूपी से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे नानपुरा के पास टूटी पुलिया से ट्रैक्टर गुजर रहा था तभी अंधेरे में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नहर में पलट गया।


    किसानों ने ट्रैक्टर को उल्टा पड़ा देखा

    हादसा रात के अंधेरे में होने से किसी को इसका पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पास के खेतों में पानी दे रहे किसानों ने नहर में उल्टा पड़ा ट्रैक्टर देखा। वे मौके पर पहुंचे तो तीनों किसानों के शव ट्रैक्टर के नीचे दबे मिले। तुरंत इसकी सूचना लहार पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही टीआई शिवसिंह यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

    ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को नहर से हटाया गया और शवों को बाहर निकाला गया। पानी में डूबने और भारी वाहन के नीचे दबने से तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को लहार सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया। बुधवार सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

    कई सालों से टूटी है पुलिया

    नानपुरा गांव की यह पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों ने कई बार मरम्मत की मांग भी उठाई, लेकिन सुधार न होने के कारण यह बड़ा हादसा हो गया। गांव में घटना के बाद शोक की लहर है।

