भिंड में बधाई लेने मैरिज गार्डन पहुंचे किन्नरों के दो ग्रुप में मारपीट, FIR के बाद मचा हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के 30 नवंबर को गौरी सरोवर के पास स्थित भूरा मठी के पास मुस्कान किन्नर की दूसरे गुट सिकंदर किन्नर ने मारपीट हुई। 20 साल की मुस्कान किन्नर निवासी संतोष नगर ने बताया कि रविवार रात नौ बजे वह कोमल किन्नर, सोम्या किन्नर के भूरा मठी के सामने स्थित बृजबिहारी गार्डन में बधाई मांगने के लिए गई थी। इसी दौरान विरोधी ग्रुप के सिकंदर किन्नर, जगदीश, जानवी किन्नर आए और बोले कि तुम लोग हमारे इलाके में बधाई नहीं मांग सकते।