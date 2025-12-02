भिंड में बधाई लेने मैरिज गार्डन पहुंचे किन्नरों के दो ग्रुप में मारपीट, FIR के बाद मचा हंगामा

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:07:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:07:54 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के 30 नवंबर को गौरी सरोवर के पास स्थित भूरा मठी के पास मुस्कान किन्नर की दूसरे गुट सिकंदर किन्नर ने मारपीट हुई। 20 साल की मुस्कान किन्नर निवासी संतोष नगर ने बताया कि रविवार रात नौ बजे वह कोमल किन्नर, सोम्या किन्नर के भूरा मठी के सामने स्थित बृजबिहारी गार्डन में बधाई मांगने के लिए गई थी। इसी दौरान विरोधी ग्रुप के सिकंदर किन्नर, जगदीश, जानवी किन्नर आए और बोले कि तुम लोग हमारे इलाके में बधाई नहीं मांग सकते।

    मुस्कान ने कहा कि अभी हमारा क्षेत्र नहीं बटा है। इसलिए सभी मिलकर बधाई मांगे। इस पर किन्नर, जगदीश व जानवी किन्नर ने मुस्कान और जानवी किन्नर की मारपीट कर दी। जिससे दोनों किन्नर के चोटें आईं। देहात थाना पुलिस ने फरियादी मुस्कान किन्नर की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार दोपहर सिकंदर पक्ष देहात थाने पहुंचा और कार्रवाई का विरोध किया।


