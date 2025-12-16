मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भिंड में दर्दनाक हादसा... डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, स्वजनों ने किया चक्काजाम

    MP News: भिंड-इटावा नेशनल हाईवे दीनपुर के पास एक डंपर चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन ने चक्काजाम कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 01:15:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 01:15:14 PM (IST)
    भिंड में दर्दनाक हादसा... डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, स्वजनों ने किया चक्काजाम
    डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला।

    HighLights

    1. डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला।
    2. परेशान स्वजनों ने किया चक्काजाम।
    3. भिंड-इटावा नेशनल हाईवे की घटना।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड-इटावा नेशनल हाईवे दीनपुर के पास एक डंपर चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन ने चक्काजाम कर दिया।

    जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब 8.30 बजे देहात थाना क्षेत्र हाइवे पर दीनपुरा के पास इटावा की ओर से बाइक सवार 20 वर्षीय रामू पुत्र रामकुमार बघेल निवासी बहराय का पुरा भिंड शहर के बस स्टैंड की ओर अपने जीजा को लेने के लिए आ रहा था तभी भिंड की ओर से आ रही स्कार्पियो ने बाइक सवार में टक्कर मार दी।

    naidunia_image

    इस वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार रोड पर गिर पड़ा और पीछे से आ रहा डंपर युवक के ऊपर से निकल गया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, डंपर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने स्कार्पियो चालक को पकड़ लिया इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे हाईवे पर चक्का जाम रहा।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.