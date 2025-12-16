भिंड में दर्दनाक हादसा... डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, स्वजनों ने किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड-इटावा नेशनल हाईवे दीनपुर के पास एक डंपर चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन ने चक्काजाम कर दिया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब 8.30 बजे देहात थाना क्षेत्र हाइवे पर दीनपुरा के पास इटावा की ओर से बाइक सवार 20 वर्षीय रामू पुत्र रामकुमार बघेल निवासी बहराय का पुरा भिंड शहर के बस स्टैंड की ओर अपने जीजा को लेने के लिए आ रहा था तभी भिंड की ओर से आ रही स्कार्पियो ने बाइक सवार में टक्कर मार दी।