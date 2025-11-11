Ijtema 2025 Tablighi Jamaat: आलमी तब्लीगी इज्तिमा में आने वाले जमातियों की सुरक्षा के लिए भोपाल स्टेशन पर 150 आरपीएफ जवान तैनात

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। भोपाल में 14 से 17 नवंबर के बीच ईंटखेड़ी मैदान में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध आलमी तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए जमातों का आना शुरू हो जाएगा। तीन दिन तक देश-विदेश से लाखों जमाती सड़क मार्ग व अन्य साधनों से आएंगे। इस बार भोपाल जंक्शन पर करीब डेढ़ लाख जमाती पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें 150 आरपीएफ जवान, मोबाइल यूटीएस और कुछ ट्रेनों में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाएगी जाएगी।

वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए 150 अतिरिक्त आरपीएफ जवान स्टेशन पर तैनात रहेंगे, जो हर प्लेटफार्म पर निगरानी रखेंगे। भीड़ नियंत्रण, यात्री सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए जवानों को चौकसी के साथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि कोई अव्यवस्था न हो। वहीं 24 टिकट स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा।

छह नंबर की पार्किंग व्यवस्था 17 तक अस्थायी रूप से बंद

जानकारी के मुताबिक भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में बेहतर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफार्म क्रमांक छह की ओर स्थित पार्किंग व्यवस्था को 17 नवंबर तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस अवधि में यात्रियों को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ पार्किंग एवं अन्य उपलब्ध पार्किंग स्थलों का उपयोग करना होगा। रोजाना पहुंचने वालों के लिए अलग इंतजाम रहेंगे।

हैंडहेल्ड मशीन लेकर घूमते नजर आए टीटीई

भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल की है। अब स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी लाइन में लगाने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही टीटीई घूमते-फिरते यात्रियों को एम-यूटीएस मशीन से टिकट जारी करेंगे। यह हैंडहेल्ड मशीन एक छोटे प्रिंटर से लैस है, जिससे तुरंत टिकट निकल जाएगा। फिलहाल तीन मशीनें मिली हैं, दो भोपाल स्टेशन और एक इटारसी स्टेशन के टीटीई को दी जाएंगी। इस सुविधा से टिकट काउंटर की भीड़ कम होगी और यात्रियों को समय की बचत होगी। पहले इसका सफल प्रयोग प्रयागराज कुंभ मेले में किया जा चुका है।