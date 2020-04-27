मेरी खबरें
    तीन लाख लोगों ने अपने-अपने घर में एक साथ किया गायत्री मंत्र का जाप

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 27 Apr 2020 11:18:12 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Apr 2020 11:18:12 AM (IST)
    भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अक्षय तृतीया के अवसर पर विद्या भारती के आह्वान पर रविवार को करीब 3 लाख लोगों ने अपने घर में एक साथ गायत्री मंत्र का जाप किया। सुबह 10 बजे से 10 मिनट तक सभी ने घर में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए 108 गायत्री मंत्रों का जाप किया। आध्यात्मिक एवं मंत्र शक्ति के प्रयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। इसमें मध्यभारत प्रांत के करीब तीन लाख व्यक्तियों ने 3 करोड़ 40 लाख से अधिक मंत्रों का जाप किया। विद्या भारती के प्रांत सचिव मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरे विश्व में चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। लाखों लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। इससे मुक्ति के लिए विद्या भारती ने मंत्र शक्ति की सहायता से आध्यात्मिक शक्तियों से सामूहिक रूप से प्रार्थना की। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर किए गए शुभ कार्य अक्षय फल देने वाले होते हैं। हमें विश्वास है कि मंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति एवं ईश्वर कोरोनावायरस के संक्रमण से विश्व को मुक्ति दिलाएंगे।


